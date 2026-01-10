Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Provincial cayó de local ante Racing en su primer partido del año en el segundo nivel del básquet nacional, pero sigue en lo más alto de la tabla

"Un tropezón no es caída", dice un viejo refrán. Y eso es lo que le pasó a Provincial que en la noche del viernes perdió 82 a 77 en el Salvador Bonilla ante Racing en la Liga Argentina de Básquet , en lo que fue su primer partido oficial en 2026. El Rojo dejó atrás una racha de ocho triunfos consecutivos.

Su última derrota había sido en la 5ª fecha por 89 a 87 contra Centenario de Venado Tuerto. Además, fue la primera vez que termina con las manos vacías en condición de local, ya que tenía un récord de 5-0.

Lo bueno es que sigue en la cima de la tabla de posiciones de la Conferencia Sur con un porcentaje de victorias del 78,50% (récord de 11-3). Lo persiguen, con un 75% de triunfos (registro de 9-3) Gimnasia de La Plata y La Unión de Colón.

El equipo de Esteban Gatti no mostró esas grandes actuaciones que lo llevaron a ser el mejor equipo de la Conferencia Sur en 2025, pero tampoco jugó un mal partido y siempre fue competitivo.

Un partido de básquet atrayente

El partido valió la pena para el público que se acercó a ver a Provincial. Fue emotivo y la definición se dio en el tiempo suplementario, ya que habían igualado en 69 durante el partido. El final de los cuatro cuartos tuvo mucha adrenalina: faltando siete segundos, Adrián Boccia fue a la línea con el partido 67-69 y mostró su personalidad para convertir ambos lanzamientos y llevar la acción al tiempo extra.

Pero en el inicio del suplementario, una acción desafortunada del 32 del Rojo lo llevó casi sin querer a cometer la quinta falta donde encima le cobraron antideportiva. Racing metió los dos tiros y para colmo luego anotó un triple y todo al local se le hizo cuesta arriba. Luego apareció en escena la puntería de Luciano Silva para darle el triunfo a los albicelestes.

Los goleadores de Provincial

Para Provincial jugaron Gastón Gerbaudo (2), Matías Acosta (21), Federico Gobetti (7), Abraham Barahona (20), Gonzalo Torres 6 (fi), Álvaro Chervo (12), Adrián Boccia (9) y Santiago López (0). DT: Esteban Gatti.

La próxima presentación de Provincial será el martes 13 de enero cuando en el José Martínez se mida ante Quilmes de Mar del Plata, que tiene una campaña de 11-5 con un 68,70% de triunfos.