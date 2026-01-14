Provincial pisó fuerte en la casa de un candidato y mira a todos desde arriba en la Liga Argentina

El equipo del Parque se impuso a Quilmes en Mar del Plata por 83 a 70. Fue su sexta victoria consecutiva como visitante. Su récord: 12-3

Provincial es cosa seria en la Liga Argentina de Básquet, la segunda división del básquetbol nacional. El equipo rosarino venció a uno de los más serios candidatos al ascenso, estiró a seis su racha invicta de visitante y se consolidó con el de mejor campaña en lo que va del torneo.

El equipo del Parque venía de perder como local ante Racing en un partido vibrante que se definió en tiempo suplementario y debía enfrentar a Quilmes en Mar del Plata. Parecía un desafío complejo que "Provin" convirtió en algo simple: se impuso por 83 a 70 y se mantuvo como líder en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Provincial, que basa su juego esencialmente en correr la cancha y mover la pelota, fue superior a Quilmes a lo largo de todo el partido. El equipo conducido por Esteban Gatti se impuso en el rubro rebotes tuvo actuaciones individuales desequilibrantes, como las de Matías Acosta, Gonzalo Torres y el interminable Adrián Boccia. También se destacaron Abraham Barahona y Santiago López.

Matías Acosta, la gran figura en Mar del Plata

Como ya había sucedido en la derrota ante Racing, Acosta fue el goleador del equipo, con 21 puntos. El chaqueño también consiguió nueve rebotes y dio cuatro asistencias.

Un dato no menor es que la victoria de Provincial se produjo en un estadio de Quilmes con capacidad colmada, algo muy distinto a lo que suele suceder en Rosario cuando juega de local.

"Provin" vuelve ahora a la ciudad, donde el viernes enfrentará a Rocamora de Concepción del Uruguay y el domingo a Deportivo Biedma. Ambos partidos se jugarán en el estadio Salvador Bonilla, en el parque Independencia.

El equipo rosarino atraviesa su segunda temporada en la Liga Argentina y poco a poco, con buenas producciones y sobre todo con resultados, comienza a convertirse en uno de los principales animadores del torneo. Su récord hasta ahora es de 12-3, el mejor de la liga.