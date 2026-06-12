"Voy a ser campeona mundial": la premonición cumplida de la boxeadora Leona Bustos

La deportista rosarina, que tiene una dura historia de vida, y es un ejemplo de superación y compromiso social, charló con Florencia O´Keeffe en "Más Cerca"

La vida de Victoria Noelia Bustos , conocida mundialmente como "La Leona" está marcada por la fortaleza para superar obstáculos y la convicción. En una profunda entrevista con Florencia O'Keeffe en el programa "Más Cerca", la bicampeona mundial de boxeo rememoró el momento exacto en que selló su destino. Un día, al intentar anotarse para practicar boxeo en Rosario recibió un "no" rotundo: Acá no entrenamos mujeres, escuchó. Sin dudarlo, aquella piba que no tenía conocimientos del deporte contestó algo que se volvería premonitorio: Qué lástima porque yo voy a ser campeona mundial.

Ese llamado inicial fue el puntapié de una carrera extraordinaria. Bustos recordó que, antes de eso, su relación con el boxeo era inexistente. Trabajaba en un supermercado cuando un panfleto la llevó a un club de boxeo: "En ese momento, no sé, se me vino un pensamiento a la cabeza y dije: yo puedo ser campeona mundial". Esa misma noche la idea empezó a tomar forma. Lo que la joven Leona no sabía en ese momento, es que que la pasión por el boxeo ya corría por sus venas: con el tiempo descubrió que su padre y sus tíos habían sido boxeadores, y uno de ellos realizando 150 peleas amateur. Pero de eso no se hablaba en su casa.

Decidida y aguerrida, dejó su rol en bomberos voluntarios, donde también se desempeñaba, para dedicarse de lleno a su sueño. Al día siguiente, con la misma determinación, Victoria Bustos llamó al club. Fue atendida por Tito Unzuga , quien se convertiría en su primer entrenador. Al preguntarle si entrenaban mujeres, la respuesta fue negativa. Su firme réplica, "qué lástima, te vas a arrepentir porque yo voy a ser campeona mundial', dejó al hombre en silencio. "Vení mañana", le dijo finalmente. A los tres meses, la entonces joven de 20 años estaba debutando como amateur y en tres años ya era profesional. En su quinta pelea profesional, disputaba un título mundial. Hoy, ostenta dos campeonatos mundiales en categorías ligero y súper ligero (61 y 63,5 kilos).

En Más Cerca, la boxeadora remarcó las dificultades del boxeo femenino: "'Siendo mujer es mucho más difícil, ya que la mujer no gana lo que gana un hombre", dijo, quien pese a ser bicampeona mundial, "si no trabajo cada día, no como".

La charla completa puede verse en Youtube en La Capital+

Un camino de superación y compromiso social

La vida de Victoria Bustos estuvo marcada por desafíos desde muy pequeña. Con apenas tres años, un accidente doméstico provocó graves quemaduras a su hermano menor, Hugo "Pili" Bustos, de dos años, lo que llevó a la familia a vivir en Buenos Aires por años para su tratamiento en el hospital Garrahan. "La vida fue dura desde chicos', reflexionó la campeona sobre su infancia, una que distaba de los "hermosos recuerdos" que otros atesoran. "Vengo de una familia muy humilde", afirmó, destacando el valor del trabajo inculcado por sus padres. Su papá, ya fallecido, fue "fundamental para mi carrera como boxeadora", contó emocionada.

También contrastó durante la entrevista la realidad de los deportistas argentinos con la élite mundial: mientras que una rival como Katie Taylor recibía un auto de lujo al terminar una pelea en el exterior, Bustos recordaba que, para su propio pesaje mundial, debía viajar en colectivo.

Hoy, "La Leona" Bustos no solo es una figura destacada en el boxeo, sino también una referente social. Enseña boxeo recreativo de forma gratuita a chicos y chicas de entre 15 y 21 años en el Club Arizona, un proyecto que lleva adelante desde hace cuatro años. "¿Qué le puedo devolver yo a este deporte tan hermoso que me ha brindado tantas satisfacciones?", se preguntó en su momento, para luego responder: "Tengo que entrenar chicos, y hacerlo gratis". Su iniciativa busca dar una oportunidad a quienes, como ella en su niñez, no podían acceder a un club o pagar una cuota.

Otro desafío que encaró con fuerza

En la conmovedora charla, La Leona abordó un tema íntimo y delicado, la pérdida de un embarazo reciente, que decidió hacer público en sus redes sociales (@victorianoeliabustos). Su mensaje a otras mujeres fue claro: "No se desesperen, todo llega en el momento que tiene que llegar".

Sobre su presente, reflexionó: "Siento que soy una mujer que todavía no llegó al propósito que quiero, siento que tengo muchos sueños por todavía realizar y hacer', con la esperanza de ayudar "a mucha más gente, a muchos más chicos'.