Nicolás Tagliafico se pierde el debut de Argentina ante Argelia y Medina sería el sustituto

Tiene un desgarro en el sóleo desde el amistoso con Honduras. El cuerpo médico, Scaloni y el jugador esperan que esté disponible para el choque ante Austria

Nicolás Tagliafico va al suelo en el partido contra Honduras. Ese día sufrió un desgarro en el sóleo.

Nicolás Tagliafico no jugará contra Argelia, en el debut de Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Cuando faltan tres días para el partido, es la única certeza respecto al equipo que Lionel Scaloni pondrá en la cancha el martes en Kansas City, porque el lateral izquierdo está desgarrado y no hay forma de que se recupere a tiempo para el choque contra el equipo africano.

Tagliafico se desgarró en el amistoso ante Honduras, el sábado pasado, pero la novedad no trascendió hasta el jueves. La lesión es en el sóleo y el defensor del Lyon ya está haciendo trabajos de rehabilitación, por lo que la expectativa del cuerpo médico y también de Scaloni y del propio Tagliafico es que el jugador pueda estar a disposición del entrenador para el segundo partido, el sábado 22, ante Austria.

El defensor jugó sólo 45 minutos contra Honduras. Fue sustituido por Facundo Medina, que es el principal candidato a ocupar su lugar en la formación titular ante Argelia.

Ni el día del partido ni en las jornadas posteriores se informó que el jugador tuviera un desgarro. De hecho, pasaron al menos 48 horas hasta que le hicieron estudios de imagen que confirmaron la lesión. Hasta ese momento el lateral sólo acusaba molestias, que sin embargo le impedían entrenar a la par del resto del plantel.

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Nicolás Tagliafico, un jugador esencial para el DT

Tagliafico es un jugador considerado imprescindible por Scaloni. La imposibilidad de contar con él para el partido en el que Argentina iniciará la búsqueda del bicampeonato le abre al técnico argentino un abanico de posibilidades para reemplazarlo. Aunque Medina parece el sustituto cantado para el debut, también Lisandro Martínez podría jugar por el lateral izquierdo. De hecho, el entrerriano formado en las divisiones inferiores de Newell’s ya lo hizo en alguna ocasión, tanto en su club (Manchester United) como en la selección argentina.

Más allá del caso del ex-Banfield e Independiente, de gran presente en el Lyon francés, Scaloni tiene otra duda importante para armar el equipo con el que enfrentará a los africanos en el Estadio de la Ciudad de Kansas. Es que si bien considera que Julián Álvarez es el segundo punta titular, la falta de fútbol del delantero del Atlético de Madrid podría abrirle una puerta a Lautaro Martínez como acompañante de Lionel Messi en el ataque argentino.

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El caso de Julián Álvarez

Álvarez está recuperado de la lesión que arrastra desde hace semanas, pero no participó en ninguno de los dos partidos amistosos y está sin ritmo futbolístico. Incluirlo ante Argelia no implicaría tanto un riesgo de que se resienta, sino que su rendimiento no resulte el esperado. Y Martínez, se sabe, viene de concluir una temporada a altísimo nivel en el Inter italiano.

Fuera de estos dos casos, Scaloni parece tener bastante claro cómo será el equipo para el debut ante los argelinos.

Aunque todavía atraviesa por el período de recuperación de la fractura en un dedo de la mano, Emiliano Martínez no parece estar en duda para el choque del martes. Nahuel Molina y Leo Messi están totalmente recuperados de sus lesiones, y tampoco está en juego su inclusión en el equipo.

Argentina formaría con “Dibu” Martínez; Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Messi y Álvarez o Lautaro Martínez.