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Central: cómo están de cara a la Copa los que estuvieron ausentes ante el Decano

Ángel Di María, Julián Fernández y Gastón Ávila tendría chances de regresar al once de Central, mientras que Ovando está prácticamente afuera

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

6 de abril 2026 · 20:16hs
Central. Ángel Di María no juega como titular desde el clásico

Central. Ángel Di María no juega como titular desde el clásico, aunque entró ante Banfield. Se espera que esté disponible para el encuentro debut de la Copa Libertadores.

De cara al estreno copero del jueves ante Independiente del Valle, la expectativa en el mundo Central sigue puesta en la recuperación de jugadores clave para el equipo. La pregunta del hincha es ¿qué jugadores de los que no estuvieron el sábado ante los tucumanos, entre los que se encuentra Ángel Di María, tiene chances de reaparecer en la Libertadores? Y la respuesta todavía no está. Mucho menos con la lluvia que cayó este lunes, que impidió se trabaje con normalidad en Arroyo Seco.

Entre los que se reponen de problemas físicos para jugar ante Independiente del Valle, y que no estuvieron frente a los tucumanos, sobresalen los nombres de Ángel Di María, Gastón Ávila, Ignacio Ovando y Julián Fernández. De ellos, el que estaría más complicado es Ovando. Caso aparte el de Facundo Mallo, ya descartado.

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Di María, Ávila y Julián Fernández tienen chances de jugar

Por ahora solo se pueden realizar especulaciones sobre la chance de retorno de los futbolistas que se reponen de problemas físicos. Es que no hay parte médico oficial. De todos modos, por lo que pudo averiguar este diario sobre el tema, tanto Di María, como Gastón Ávila y Julián Fernández tienen chance concreta de ser citados de cara al partido copero del jueves.

Después, habrá que ver si retornan como titulares, cuestión que decidirá el técnico. En este sentido, el que estaría más complicado es el juvenil Ovando, que no sería convocado.

Angelito jugó su último partido ante Banfield

Di María jugó su último partido ingresando desde el banco ante Banfield, el 14 de marzo en el Gigante. Y si bien no se conoce la fecha exacta en la que habría sufrido una pequeña lesión muscular, los días de recuperación rondan el número necesario como para haber dejado atrás el inconveniente que lo tenía a mal traer. Por lo que Fideo es candidato a jugar, ya sea desde el inicio o ingresando desde el banco.

De todos modos, el mayor problema para Almirón estaría en la conformación de la zaga central. Sin Mallo ni Ovando, ante los tucumanos lo hizo con Luca Raffin, de floja perfomance, y Alexis Soto. Si Almirón dispone de Ávila, que es considerado titular, habrá que ver en lugar de quién lo incluye. Por cuestión de perfil, y de oficio, debería salir Soto. Por rendimiento, el que tendría que dejar la formación inicial es Raffin.

>> Leer más: Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

El regreso de Carlos Quintana

Ante los tucumanos también se produjo el regreso de Carlos Quintana, que ingresó en el segundo tiempo tras dejar atrás una fractura de tobillo que lo tuvo fuera de acción seis meses. Pero el Pelado, tan zurdo como Ávila y Soto, no estaría aún para jugar como titular.

Además, habrá que ver cómo entrena en estos días Julián Fernández, aparentemente recuperado de un problema en la planta de un pie, inconveniente que no le permitió volver a jugar después de Banfield, hace más de tres semanas.

Por último aparece la situación de Emanuel Coronel. El lateral derecho resolvió un conflicto que tenía con el club por cuestiones contractuales y reapareció ante los tucumanos, ingresando en el segundo tiempo. No jugaba desde el clásico, más de un mes de inactividad. Ahora habrá que ver si Almirón lo considera para ser titular.

El probable once Canalla

Con este panorama, y aunque todavía no hubo ensayo de parte de Almirón, un probable once para recibir a Independiente del Valle el jueves sería con: Ledesma; Coronel o Giménez, Soto o Raffin, Ávila y Sández; Ibarra y Pizarro; Giménez o Duarte, Fernández o Di María y Campaz; Veliz.

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