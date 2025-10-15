La Capital | Ovación | Newell's

El próximo rival de Newell's se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

El rojinegro visitará el viernes a Argentinos en La Paternal. En el Bichito se lesionó el Ruso Rodríguez y llegó un guardameta con pasado de selección

Por Lucas Vitantonio

15 de octubre 2025 · 16:13hs
El experimentado Sergio Romero tiene chances de atajar el viernes en Argentinos ante Newell's.

Este viernes por la noche Newell's se juega una final ante Argentinos en La Paternal, en busca de un triunfo que lo aleje definitivamente de la zona baja de la tabla acumulada para ni pensar en el riesgo de lidiar con la permanencia. Y, además, que lo acerque a los play-offs del torneo Clausura.

Y la previa del partido surgió un condimento muy especial en el rival leproso, ya que acaba de sumar a un arquero de renombre, que fue varios años el dueño del arco de la selección argentina y que viene de atajar en Boca.

La referencia es para Sergio Romero (38 años), que si bien no ataja en Boca desde fines del año pasado ahora se sumó a Argentinos y estará disponible para el cotejo del viernes ante Newell’s por la fecha 13 del Clausura.

Chiquito Romero podría atajar ante Newell's

Chiquito acordó su desvinculación del Xeneize y se unió de manera exprés a Argentinos Juniors. El arquero firmó este miércoles el contrato con el Bicho y tuvo su primer entrenamiento a las órdenes del técnico Nicolás Diez. Está la chance concreta de que sea de partida ante Newell's.

Su llegada se produjo por la grave lesión que sufrió Diego Ruso Rodríguez el pasado fin de semana en la derrota ante Defensa y Justicia, que significó una baja muy sensible en el arco del elenco de La Paternal. No salió a jugar el segundo tiempo y en su lugar ingresó Gonzalo Siri, un juvenil de 22 años.

Diego Rodríguez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y no jugará hasta mediados de 2026.

La habilitación de la AFA

Atento a esta situación la AFA autorizó la inscripción de Chiquito para poder jugar para Argentinos de forma inmediata. Está habilitado para disputar tanto el campeonato local como la Copa Argentina.

Incluso, Diez analiza utilizarlo de titular este viernes ante Newell's, aunque la única traba es su inactividad: su último partido fue un 0-0 frente a Huracán en el arco de Boca en noviembre de 2024, por lo que estuvo casi un año parado.

Su apartamiento del Xeneize se aceleró luego de una pelea con un plateísta tras la derrota 1-0 contra River en La Bombonera en septiembre de 2024.

