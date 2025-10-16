La Capital | Ovación | Newell's

Newell's atraviesa agitados tiempos de decisiones antes de ir a La Paternal

La atención en Newell's está enfocada en las recuperaciones de Banega y Luciano, que arrastran molestias. Además, el DT metería otros dos cambios

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

16 de octubre 2025 · 06:05hs
En Newell's, Banega acarrea una molestia física que lo obligó a salir frente a Tigre. Todo indica, que estará a disposición este viernes ante Argentinos.

Para visitar este viernes, a las 21.15, a Argentinos, por la 13ª fecha del Clausura, Newell's trata de aislarse de todos sus problemas, de cerrar filas, y mirar hacia adentro para tratar de lograr la reacción pretendida, que tanto se dilató durante este torneo. Busca señales de respuesta que hasta ahora no llegaron, y sometieron al equipo en la lucha más angustiante, la de la permanencia. En ese escenario de tensión, el técnico Cristian Fabbiani, cada vez más cuestionado desde adentro y desde afuera, tiene que empezar a definir varias situaciones importantes nominales para ir a La Paternal.

En ese marco, el conjunto leproso experimenta horas en las que debe apoyarse en determinaciones que le arrimen un margen mayor de certezas que necesita para volver al camino de la serenidad, justo ante un rival de mucho cuidado, y en un escenario de reducidas dimensiones que siempre le resulta incómodo a la suerte rojinegra.

De esta manera, atosigado por sus propias necesidades y urgencias, el Ogro sigue de cerca las evoluciones del volante Ever Banega y del lateral izquierdo Martín Luciano, quienes terminaron con molestias físicas en la última fecha ante Tigre, y no participaron con normalidad de los ensayos en los entrenamientos del martes y de ayer, en Bella Vista.

Newell's, con más modificaciones

Además, según lo trascendido desde el predio, también podrían aparecer otras dos modificaciones de carácter nominal, que no están relacionadas a las otras situaciones.

Dentro de ese encuadre de tareas, detrás de esas búsquedas, el foco de interés está direccionado sobre el estado de las mejoras de Banega y Luciano. Si bien no hubo voces oficiales en relación a estos casos, lo cierto es que todo indica que ambos futbolistas podrían llegar a ser de la partida el viernes frente a Argentinos.

Al menos, eso es lo que se desprendió de las prácticas que está llevando adelante el plantel, tratando de bajar el perfil y trabajar, sólo pensando en establecer un punto consistente final a esta caída, que ya despertó luces de alerta hace rato en el Parque.

En tanto, además de los casos particulares de Banega y Luciano, el cuerpo técnico leproso tendría intenciones de abrir la puerta en el arco y permitir el retorno del paraguayo Juan Espínola, quien estuvo participando con su seleccionado de la fecha FIFA.

Newell's, con movimientos en la zaga

Al mismo tiempo, el DT está definiendo si mete un movimiento pesado en la zaga rojinegra. Teniendo en cuenta el pésimo primer tiempo que jugó Luciano Lolo frente al Matador de Victoria, todo indica que no actuará desde el inicio en La Paternal, y que será reemplazado por el paraguayo Saúl Salcedo, quien ingresó por él en el comienzo del complemento en la última jornada del Clausura.

Con este panorama, Newell’s podría medirse con Argentinos con Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta y Martín Luciano; Ever Banega y Luca Regiardo; Facundo Guch, Gonzalo Maroni y Luciano Herrera; Cocoliso González.

Habrá que ver si el DT ratifica esto en el entrenamiento que realizará este jueves por la mañana, antes de viajar y quedar concentrado en Buenos Aires, a la espera del duelo ante el Bicho en La Paternal.

Espínola, directo a Buenos Aires

Vale precisar que, el paraguayo Espínola volvería hoy e iría directamente a Buenos Aires. Esa sería otra de las modificaciones que implementaría el equipo del Parque para visitar La Paternal.

El arquero estuvo junto con su seleccionado participando de la fecha FIFA. El guardameta no tuvo acción en los dos choques, tanto en el empate frente a Japón 2 a 2, como en la derrota ante Corea por 2 a 0.

En este escenario, el arquero de la selección albirroja arribará hoy directamente a Buenos Aires y se sumará a la delegación que viajará también hoy para esperar el encuentro del viernes. Espínola recuperaría la titularidad sobre Williams Barlasina, quien tuvo una correcta labor ante Tigre.

