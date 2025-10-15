La Capital | Ovación | Argentina

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

En el equipo albiceleste fueron titulares los pibes surgidos en Newell's: Acuña y Tomás Pérez. Después, ingresó Mateo Silvetti, que anotó el gol del triunfo.

15 de octubre 2025 · 21:14hs
Argentina venció a Colombia 1 a 0, con gol del rosarino Mateo Silvetti, y vuelve a ser finalista del Mundial Sub-20 tras 18 años. En el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, la albiceleste logró llegar al último partido como en la edición de Canadá 2007. Y fue con un golazo del pibe de raíz leprosa.

Ya esperaba en la final Marruecos, que antes había vencido por penales a Francia. Y Argentina hizo su parte y sacó adelante un partido muy chivo, durísimo. Pero prevaleció la técnica argentina sobre la potencia física colombiana.

En la albiceleste iniciaron de titulares los pibes surgidos en Newell's Valentino Acuña y Tomás Pérez (Porto). Entró Mateo Silvetti.

El árbitro es el portugués João Pedro Silva Pinheiro. El primer tiempo terminó empatado en cero entre Argentina y Colombia por la semifinal del Mundial Sub-20 de Chile.

Tras un intenso inicio de partido con Colombia manejando el ritmo del cotejo y teniendo las oportunidades más claras, el equipo de Diego Placente se fue acomodando en el encuentro y emparejó con algunas ocasiones en los pies de Alejo Sarco y Gianluca Prestianni.

La formación de Argentina

Argentina salió a la cancha con: Santino Barbi; Dylan Gorosito (85' Fernandez), Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Ian Subiabre (46' Mateo Silvetti), Milton Delgado, Valentino Acuña (46' Tobias Andrada), Gianluca Prestianni (90' Andino); Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

En el inicio del complemento ingresó Mateo Silvetti. Apenas comenzó el segundo tiempo el Toto falló una chance neta que remató cruzado.

Colombia tuvo una clarísima con un disparo de Jhon Rentería, que despejó el arquero Santino Barbi y luego rechazó con lo justo el defensor Tobías Ramírez.

Luego otra vez Silvetti, que revitalizó el ataque argentino, elevó el remate cuando había quedado de cara al gol.

Y a los 71 minutos el pibe surgido de Newell's que ahora está en Inter Miami abrió el marcador con una definición magistral a tres dedos con la pierna derecha. 1 a 0 arriba.

Toto venía de anotar contra Nigeria y México en los dos partidos eliminatorios anteriores.

A los 79' expulsaron a Rentería en Colombia.

