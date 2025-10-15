La Capital | Ovación | Newell's

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Debido a su participación en el Mundial sub-17, Newell's no contará en el tramo final del Clausura con un futbolista que aportó cada vez que ingresó.

15 de octubre 2025 · 19:47hs
Jerónimo Gómez Mattar se convirtió en el capitán más joven de la historia de Newells.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Jerónimo Gómez Mattar se convirtió en el capitán más joven de la historia de Newell's.

No es titular en el equipo de Newell's que dirige Cristian Fabbiani. Pero igual es una pieza de valía que aporta ganas, coraje y desequilibrio cada vez que salta a la cancha. Incluso no se achica en los momentos complejos que vive la entidad rojinegra, donde los resultados no acompañan y el malestar de los hinchas va sumando hartazgo.

Newell's se juega mucho en las cuatro fechas que le restan en el certamen y ya desde este viernes ante Argentinos perderá a uno de los nuevos valores, uno de los de más proyección si se mira a futuro.

Se trata de Jerónimo Gómez Mattar, el juvenil volante ofensivo de 17 años, que es una fija para jugar el próximo Mundial sub-17 que tendrá lugar en Catar, desde el 3 al 27 de noviembre.

La AFA prioriza la selección

Allí la selección argentina compartirá el grupo D con Bélgica, Túnez y Fiyi. Claro que para Gómez Mattar será una gran vidriera y Newell's podría lo capitalizar si el rubio jugador logra destacarse. AFA prioriza que los jugadores desde ahora se aboquen al seleccionado nacional.

Desde lo deportivo el rojinegro se queda sin un valor de recambio, ya que si bien es suplente, en el último partido ante Tigre el Ogro lo mandó a la cancha en el Coloso y respondió de buena forma.

Leer más: El próximo rival de Newell's se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

Fabbiani le dio la cinta de capitán en Newell's

Además, fue una grata sorpresa para los hinchas cuando el juvenil recibió la cinta de capitán en el partido ante Defensa y Justicia, en el que Fabbiani apostó por un equipo alternativo. Ese día, domingo 17 de agosto, Juan Manuel García al ser reemplazado le cedió la cinta a Gómez Mattar, que se convirtió en el capitán más joven de la historia rojinegra.

Ahora no estará ante Argentinos, Unión, Huracán y Racing por estar abocado de lleno a la selección juvenil que se preparara para el Mundial.

Noticias relacionadas
La selección argentina viene de racha y disputará un lugar en la final del mundial sub-20 frente a Colombia.

Mundial sub-20: con un jugador de Newell's entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Keylor Navas, exarquero de Newells, se acercó a su colega Rodríguez con el fin de darle una palabra de aliento ante el triste momento que le tocó atravesar.

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Cristian Fabbiani necesita obtener un buen resultado con Newells para conseguir algo de paz.

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

Luca Regiardo tiene 18 años y jugó 644’ con Cristian Fabbiani en Newells.

El ciclo de Cristian Fabbiani en Newell's: 6 de 8 sub-20 no jugaron cuatro partidos enteros

Ver comentarios

Las más leídas

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Lo último

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Entre los acusados hay seis presos de la cárcel de Piñero y una reclusa de la unidad de mujeres, también un barra de Newell's y otro de Coronel Aguirre

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Policiales

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

Dejanos tu comentario
Las más leídas
EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Ovación
El próximo rival de Newells se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El próximo rival de Newell's se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

El próximo rival de Newells se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

El próximo rival de Newell's se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

Mundial sub-20: con un jugador de Newells entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Mundial sub-20: con un jugador de Newell's entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Policiales
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

La Ciudad
Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Arranca este miércoles la Feria Internacional del Libro de Rosario

Arranca este miércoles la Feria Internacional del Libro de Rosario

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina

Agustín Pellegrini: El 26 de octubre es libertad o comunismo
POLITICA

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El especial mensaje de Trump a Milei: Sos un gran presidente. Soy tu amigo
Política

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto
Información General

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
POLICIALES

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final
Ovacion

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La Ciudad

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte
La Ciudad

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país
Economía

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos
Política

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"