Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Debido a su participación en el Mundial sub-17, Newell's no contará en el tramo final del Clausura con un futbolista que aportó cada vez que ingresó.

Jerónimo Gómez Mattar se convirtió en el capitán más joven de la historia de Newell's.

No es titular en el equipo de Newell's que dirige Cristian Fabbiani. Pero igual es una pieza de valía que aporta ganas, coraje y desequilibrio cada vez que salta a la cancha. Incluso no se achica en los momentos complejos que vive la entidad rojinegra, donde los resultados no acompañan y el malestar de los hinchas va sumando hartazgo.

Newell's se juega mucho en las cuatro fechas que le restan en el certamen y ya desde este viernes ante Argentinos perderá a uno de los nuevos valores, uno de los de más proyección si se mira a futuro.

Se trata de Jerónimo Gómez Mattar, el juvenil volante ofensivo de 17 años, que es una fija para jugar el próximo Mundial sub-17 que tendrá lugar en Catar, desde el 3 al 27 de noviembre.

Allí la selección argentina compartirá el grupo D con Bélgica, Túnez y Fiyi. Claro que para Gómez Mattar será una gran vidriera y Newell's podría lo capitalizar si el rubio jugador logra destacarse. AFA prioriza que los jugadores desde ahora se aboquen al seleccionado nacional.

Desde lo deportivo el rojinegro se queda sin un valor de recambio, ya que si bien es suplente, en el último partido ante Tigre el Ogro lo mandó a la cancha en el Coloso y respondió de buena forma.

Leer más: El próximo rival de Newell's se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

Fabbiani le dio la cinta de capitán en Newell's

Además, fue una grata sorpresa para los hinchas cuando el juvenil recibió la cinta de capitán en el partido ante Defensa y Justicia, en el que Fabbiani apostó por un equipo alternativo. Ese día, domingo 17 de agosto, Juan Manuel García al ser reemplazado le cedió la cinta a Gómez Mattar, que se convirtió en el capitán más joven de la historia rojinegra.

Ahora no estará ante Argentinos, Unión, Huracán y Racing por estar abocado de lleno a la selección juvenil que se preparara para el Mundial.