Argentino necesita enfocarse rápido ante El Porvenir

No era ningún secreto que se había cortado el vínculo con los anteriores gerenciadores y que al club llegaría un nuevo apoyo. Tampoco que habría cambio de DT. Inclusive, ya había decisión tomada de que Acoglanis continuara al mando de la nueva división reserva. Pero al ex DT no le gustó que Fagiani llegue antes para ir conociendo el plantel y ver a qué jugadores se les hará contratos para jugar en la C y pegó el portazo.