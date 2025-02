Argentina Open: el insólito episodio de los hermanos Juan Manuel y Francisco Cerúndolo

El particular reclamo de Francisco Cerúndolo a su padre

Luego de uno de sus gritos de aliento del padre para Juan Manuel, Francisco se enojó debido a que sus acciones le quitaban la atención del juego. “¡Te podés callar!“, exclamó el mayor de los hermanos, después de acertar una derecha post saque. Rápidamente, el juez de silla lo advirtió por lo sucedido.

“Hablar de esa manera cuando el punto está en desarrollo sólo perjudica a ambos jugadores”, planteó la autoridad antes del siguiente servicio, a lo que Francisco respondió: “¡Es mi papá, es mi papá!“.

La lluvia previa interrumpió el transcurso de ambos partidos y forzó la postergación de las definiciones. Finalmente, Juan Manuel se llevó una victoria por 7-6, 5-7 y 7-5 ante Burruchaga, mientras que Francisco también se quedó con un triunfo por 6-4 y 6-4 ante Darderi.

Tras el partido, Francisco fue entrevistado y bromeó con las conductas de Toto: “Le voy a echar la culpa a mi papá. Perdón pá, pero la verdad que tenés que tratar de calmar un poco los nervios porque yo estaba jugando y de repente metías gritos por Juan Manuel, que yo también lo hubiera alentado pero si querés ir a ver a Juanma, está todo bien, andá a la cancha de al lado”.

“Me calenté porque perdí un par de bolas que las tenía ganadas y de repente: “¡Dale Juanma!”. Me pegué un cagazo que la tiré afuera, pero se lo acepta, está todo bien”, agregó Francisco sobre el momento de furia contra su padre en pleno partido.

Quiénes son Juan Manuel y Francisco Cerúndolo

La pareja de hermanos Cerúndolo cuenta con realidades distintas en el circuito ATP. A sus 26 años, Francisco es la mejor raqueta argentina de la actualidad al ubicarse 28° del ranking con tres títulos y dos finales desde el 2021 en adelante.

Francisco Cerundolo y Juan Manuel.png Francisco Cerúndolo se enfrentará a su hermano Juan Manuel en el Argentina Open.

En tanto, Juan Manuel tiene 23 años y llegó a escalar al 79° puesto del ranking a inicios del 2022 tras una sorpresiva aparición en el circuito principal, cuando ganó el ATP 250 de Córdoba en 2021. Las lesiones interrumpieron su camino y, actualmente, se ubica 139° del conteo mundial, por lo que llevaba un año sin ganar un partido en un main draw rango ATP.

El enfrentamiento de los hermanos Cerúndolo

Ambas victorias de este martes confirmaron que los hermanos Cerúndolo se enfrentarán por los octavos de final, lo que será el primer choque entre ellos a nivel ATP. “Estuvimos hablando ahí un poco en el vestuario de cómo había sido su partido porque no pude ver nada de él. Creo que tampoco vio el mío. Dándole confianza para cuando salga a la cancha y trate de hacer un buen tenis. No lo pude ver, no sé cómo fue. Me alegro por él porque sé que es importante para él ganar este partido. Sumar una nueva victoria a nivel ATP”, expresó Fran.

“No es nada lindo que nos toque enfrentarnos, no te la voy a negar. Va a ser un partido difícil de jugar porque uno de los dos va a tener que perder y el otro va a avanzar, pero espero que podamos dar un lindo espectáculo, que la gente lo disfrute, que la familia también, que no se estresen. El que juegue mejor que gane y pase”, sostuvo el tenista.

Un dilema para la familia

Este duelo entre Francisco y Juan Manuel será un dilema para la familia, quienes deberán ver a uno ganar y a otro despedirse del torneo. “Creo que van a ver en modo neutral desde la tribuna, tranquilos. Seguramente se estresen igual porque siempre algún nervio hay, pero creo que es un lindo premio jugar dos hermanos en el ATP de Buenos Aires, que siempre veníamos de chicos, soñamos con jugarlo, estar en octavos de final. Para la familia creo que es un gran orgullo, para todos los profesores también. Muy contento por los dos y la familia”, aseguró el mayor.

Por otro lado, Juan Manuel también manifestó sus sensaciones sobre el particular partido: “Cuando pasé la qualy y salió el cuadro no me gustó que en caso de ganar iba contra él. Porque es como un embole el partido. Si le ganas sentís un poco de culpa, pero a la vez, como él está mucho mejor que yo, me parece que no voy a sentir nada: si me gana el que va a sentir la culpa es él”.

Partido emotivo

A través de las redes sociales, los hermanos compartieron una foto de su infancia, juntos y con la camiseta de la selección argentina. “Gran partido hoy contra un amigo. Preparen los pochoclos mañana”, escribió Juan Manuel en un posteo de X.

“No sé cuántas familias pueden decir que dos hermanos juegan octavos de final en el ATP de su casa. ¡Mañana pase lo que pase ganamos todos! Un orgullo jugar turno noche en el Lawn Tennis con Juan Manuel Cerúndolo, a disfrutarlo”, compartió Francisco, a lo que su hermano le respondió con complicidad: “No vale calentarse y putear mañana”.