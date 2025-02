Juegos Odesur: el gobierno de Santa Fe ratifica que la pileta olímpica se hará en Provincial

Así, el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe aún tiene en carpeta las modificaciones que hay que hacer en la pileta del Club Provincial. “Tenemos como proyecto único el del club, otros lugares más fueron planteados como propuestas, pero a hoy no tenemos ningún tipo de proyecto en elaboración y queda muy poco tiempo para licitar si queremos llegar con las piletas a tiempo para la competencia”, dijo a La Capital el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

En Rosario se proyecta la construcción de un Centro Acuático en el Club Atlético Provincial. Para esto, se adecuará la piscina existente a los requerimientos y reglamentaciones vigentes para las disciplinas de nado. La idea es ensanchar dos andariveles para completar un total de diez, modificar el perímetro al sistema de desborde finlandés, hacer nuevas plataformas de salida y adecuar el área de tribunas.

La duda sobre el destino de la pileta nació por manifestaciones de grupos ambientalistas en contra de la tala de árboles en el parque Independencia. Sin embargo, Enrico ratificó la ubicación de la pileta olímpica en el Club Provincial.

“El ministerio elabora el proyecto de obras en función del diálogo que va teniendo con la CAF y también validando con Odesur. Esto es cuestión de términos de plazo. No llegamos a la construcción y terminación para septiembre del 2026 si no iniciamos la obra en el club, que es la primera opción barajada y sobre la cual se hicieron los proyectos", remarcó el ministro.

Las obras serán financiadas por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Es más, ayer se realizó en la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) una presentación del proyecto a modo de un “adelanto para las empresas”, tal cual señaló el director ejecutivo de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo, del Ministerio de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione.

Por su parte, el titular de Camarco Rosario, Mariano Schor, celebró la presentación y destacó la presencia de varias empresas referentes del sector. “Estamos preparados para las obras, pero no se pueden estirar más por los tiempos. Pedí personalmente responsabilidad empresarial para que todo salga bien”, confió a este medio, pero rápidamente deslizó que el proyecto de la pileta olímpica “todavía no está definido”.

Dudas en el comité organizador

La Provincia trabaja a contrarreloj para presentar el proyecto de la nueva pileta olímpica que tendrá Rosario en el marco de las obras de infraestructura de los Juegos Odesur 2026.

El plan inicial se presentó con modificaciones a la pileta del Club Provincial. La organización llevó adelante un relevamiento del lugar y para lograr los estándares técnicos que las autoridades máximas de la natación argentina requerían se debía modificar mucho el terreno, por ejemplo, agregar andariveles a los costados.

Frente a esto, el club ofreció un espacio de cara a Jorge Cura, en el country, pero “los costos excedían tres veces el presupuesto que tenemos”, dijo a La Capital Julián Galdeano, coordinador general de los Juegos Odesur y secretario de Vinculación Institucional.

Ante la imposibilidad de plasmar el proyecto inicial, el comité organizador retomó un viejo proyecto: concretar la pileta olímpica en el parque Independencia, una idea que fue presentada en 2021 previa a los Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario en 2022.

Esa construcción quedó trunca por presiones de ambientalistas, lo que motivó que todo el deporte acuático de ese evento se realizara en la pileta de Newell's.

El proyecto de la pileta

No obstante, Galdeano le confió a este medio que el proyecto original presentado por Omar Perotti no podrá ser llevado a cabo en su totalidad y prevé “hacerlo por etapas”, poniendo énfasis en la pileta olímpica en una primera instancia, para luego completar los detalles una vez que los Juegos Odesur, a desarrollarse del 12 al 26 de septiembre de 2026, estén consumados. “Tenemos que fijar un proyecto adecuado a nuestro presupuesto”, dijo el funcionario. En total, la Provincia dispuso unos U$S 10.000.000 para esta obra.

En caso de aprobar un cambio en la locación de la pileta existen dos ordenanzas del Concejo Municipal de Rosario que avalan su construcción en la zona del parque. La primera, la número 9.740, aprobada en 2017 donde se acepta la construcción de un Complejo Deportivo Recreativo Educativo en la zona del parque Independencia. La segunda es de 2018, lleva el número 9.847, ratificó la medida, pero redujo la superficie destinada al proyecto.

“Cuánto antes comencemos mejor”, remarcó Galdeano y dijo que será necesario llevar adelante un nuevo estudio de suelo y una nueva licitación, con el aval de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería (Dipai). El referente de la organización de los Odesur remarcó la importancia de cumplir con las normas ambientales, los requerimientos técnicos del deporte y deslizó que habrá un pequeño corrimiento del proyecto original.

>> Leer más: Rosario fue designada sede de los Juegos Odesur 2026, los más importantes de Sudamérica

En tanto, ante el temor de la Amigos del Parque Independencia por la tala del arbolado centenario de la zona, el funcionario prefirió no entrar en discusión: “No me interesa entrar en la polémica. No queremos tocar el arbolado y vamos a plantar más. Será presentado cuando tengamos todos los detalles”.

Otro de los motivos que llevaría a la Provincia a retomar el proyecto de una pileta propia a metros del Instituto Superior de Educación Física N° 11 es la estrecha relación que se podrá generar, ya que en la actualidad el Ministerio de Educación abona el costo de mantenimiento de la pileta de Atlantic Sportmen, a más de cuatro kilómetros de distancia de la sede, para el uso de los estudiantes del profesorado de Educación Física. En este contexto, Galdeano reconoció predisposición de la cartera educativa para apoyar la construcción de la pileta, que en el futuro formará parte de su infraestructura.