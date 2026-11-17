La Liga Profesional de Fútbol designó los árbitros para los partidos por los octavos de final del torneo Clausura. Lenadro Rey Hilfer será el juez en el choque entre Central y Gimnasia de Mendoza, y Nicolás Ramírez arbitrará el encuentro entre Gimnasia LP y Newell's.
La última vez que Ramírez dirigió a Newell's fue el 11 de septiembre en el Coloso, cuando el Rojinegro empató 1 a 1 con Vélez.
El antecedente más reciente de Rey Hilfer dirigiendo a Central fue por la fecha 11 del Clausura en la cancha de Banfield, donde el Taladro y el Canalla igualaron 1 a 1.
Este es el detalle de los partidos y las autoridades designadas por la Liga Profesional:
Viernes 20 de noviembre
20 Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Verlotta
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Sábado 21 de noviembre
15 Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Gastón Suárez
17 Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Mauro Ramos Errasti
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Domingo 22 de noviembre
16 Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
19 River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
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22 Instituto (1A) – Huracán (8B), en el Estadio Mario Alberto Kempes (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
Lunes 23 de noviembre
17 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Laura Fortunato
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Miércoles 25 de noviembre
21 Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses