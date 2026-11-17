El jugador lo confesó en una entrevista televisiva en la que también comparó a Belgrano, donde se inició, con el xeneize: "Es el Boca de Córdoba"

Juan Barinaga, en la época en la que jugaba en Belgrano. El defensor es rosarino e hincha de Newell's. "No lo escondo", dijo.

La carrera del rosarino Juan Barinaga, que comenzó en Newell's cuando era muy chico, tiene algunas rarezas. Cuando saltó a la primera de Belgrano la rompió y eso lo catapultó a Boca, pero en el xeneize no rindió y de allí pasó a Racing. En Avellaneda tampoco la rompió, y encima el equipo tuvo un pésimo año.

De chico, Barinaga jugó en Newell's. Luego pasó por Adiur y finalmente recaló en Belgrano, donde debutó en primera a fines de 2019 de la mano de otra persona con pasado en el equipo del Parque: Alfredo Jesús Berti.

Después de un par de temporadas, su rendimiento empezó a llamar la atención en el fútbol argentino. Y un gran año en 2023 le permitió dar el salto a Boca. Actualmente está en Racing, pero no olvida sus orígenes.

"Todos saben que soy de Newell's"

“Soy hincha de Newells, pero nunca tuve la oportunidad de jugar en el club", dijo en una entrevista con el canal de streaming Carra TV. Y añadió: "El Colo (Germán) Ré y (Hernán) Bernardello eran mis grandes ídolos”.

Más adelante, el futbolista se sinceró: "Todos saben que soy hincha de Newell's, no lo ando escondiendo. Ojalá algún día me pueda poner esa camiseta".

Barinaga llegó a Racing a préstamo a fines de agosto y jugó muy poco, apenas dos partidos. Y le tocó hacerlo en el peor escenario, con un equipo que venía de fracaso en fracaso luego de vivir sus años dorados con Gustavo Costas.

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El difícil presente de Racing

"Me encontré con un club recontraordenado. El tema son los resultados. Cuando no ganás, en un club grande pesa todo el triple", dijo. Y añadió: "Si no lográs cosas o sacás puntos que tenés que sacar en un club como Racing, no estás a la altura".

El defensor, que juega como lateral derecho, agregó: "Estamos en deuda con los hinchas porque se nos cae el Cilindro todas las fechas. El año que viene no tenemos margen de error, mínimo tenemos que estar a la altura del escudo que tenemos".

Sobre Belgrano, dijo: "En Córdoba es lo mismo que Boca en Buenos Aires. Salía a la calle y todos en Córdoba te conocen, los de Instituto, Talleres. Me quedó de todo de mi paso por allá. Llegué en categoría de sexta. Nos fuimos a la B, volvimos, me rompí la rodilla y pensé que se me terminaba todo. Quisiera volver alguna vez", se sinceró.