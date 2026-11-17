El Canalla tendrá la chance de empezar el 2027 con una alegría, ya que la AFA analiza disputar el nuevo trofeo a inicios de la temporada en La Plata

Rosario Central podría empezar el 2027 bordando una estrella más a su escudo . Es que, aunque todavía se encuentra en borrador, existen chances concretas de que entre el 10 y el 16 de enero próximo se juegue, por primera vez, la Recopa de Campeones .

Este triangular enfrentará, en sistema de todos contra todos, a los campeones de la Supercopa Internacional (Rosario Central), de la Supercopa Argentina (Estudiantes) y de la Copa Argentina 2026 (Boca o Platense) . En principio, el torneo podría jugarse en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata y las tres fechas de disputa serían: domingo 10 de enero, miércoles 13 y sábado 16 .

El primer equipo en acceder a la Recopa de Campeones fue Central , que se quedó con la Supercopa Internacional al vencer a Estudiantes por 3 a 1 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Los auriazules jugaron esta Recopa por haber ganado la tabla anual en 2025, mientras que Estudiantes clasificó por ser el vencedor del Trofeo de Campeones 2025, al derrotar a Platense 2 a 1 en el estadio Único de San Nicolás.

El Pincha fue el segundo en clasificar . Y lo consiguió hace pocos días, cuando se quedó con la Supercopa Argentina al vencer a Independiente Rivadavia en cancha de Belgrano por 3 a 2, en tiempo suplementario. Estudiantes jugó esta final por haber ganado el trofeo de campeones, mientras que los mendocinos accedieron tras quedarse con la Copa Argentina 2025, venciendo en la final a Argentinos Juniors por penales.

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El equipo que va a completar los clasificados para participar del triangular Recopa de Campeones será el ganador de la Copa Argentina 2026. Ese partido está programado para jugarse, sin confirmar escenario aún, para el miércoles 2 de diciembre. Y las sedes posibles serían: el estadio Malvinas Argentinas (Mendoza), el estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero) y el Estadio Gigante de Arroyito (Rosario).

El formato de la Recopa de Campeones

Los tres equipos se enfrentarán entre sí en estadios neutrales y cada uno disputará dos partidos. El primer encuentro enfrentará al campeón de la Supercopa Internacional (Rosario Central) con el ganador de la Supercopa Argentina (Estudiantes). Luego, el campeón de la Copa Argentina (Platense o Boca) jugará contra el perdedor de ese cruce inicial. Por último, el vencedor del primer partido se medirá con el campeón de la Copa Argentina.

Central enfrentará a Estudiantes en el primer partido de la Recopa de Campeones. Leo Vincenti / La Capital

El reglamento establece un sistema de puntuación especial para los empates. Si un partido termina igualado después de los 90 minutos, los equipos definirán el resultado por penales. El ganador de ese desempate sumará dos puntos y el perdedor obtendrá uno.

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En cambio, una victoria durante el tiempo reglamentario otorgará tres puntos, mientras que el equipo derrotado no sumará unidades. Si dos o más participantes terminan igualados en puntos, la organización utilizará la diferencia de gol como primer criterio de desempate. Luego tendrá en cuenta los tantos convertidos y los goles recibidos.