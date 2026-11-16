Desde la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado y, según el SMN, no habría previsiones de precipitaciones para el resto de la semana

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la madrugada de este martes 17 de noviembre en Rosario un alerta amarillo por tormentas fuertes, en una jornada que irá mejorando en el transcurso de las horas y que estaría parcialmente nublado desde la tarde con una temperatura máxima de 28º.

Después del temporal que dejó el alerta naranja de la noche del lunes, la madrugada del martes llega con alerta amarillo por tormentas fuertes, algunas severas, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm en todo el periodo de alerta, que pueden ser superados de manera puntual. A la mañana habría algunas chances de tormentas aisladas con un registro de 19º, a la tarde estaría parcialmente nublado con una máxima de 28º y a la noche seguiría parcialmente nublado con los termómetros marcando 23º.

Para el miércoles se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado, una máxima de 29º y una mínima de 16º.

El jueves estaría mayormente nublado, con marcas entre 27º y 16º.

El viernes empezaría parcialmente nublado y desde la tarde estaría mayormente nublado, con la máxima bajando a 26º y la mínima con un leve descenso hasta los 15º.

Para el sábado se anuncia nubosidad variable, con 28º de máxima y 17º de mínima.

El domingo estaría algo nublado, con registros entre 28º y 16º.