Las ráfagas de viento destrozaron una vivienda en construcción. La familia afectada perdió cinco años de trabajo en minutos

La planta alta de la casa del barrio Martín Fierro en Granadero Baigorria perdió su techo.

En cuestión de minutos Patricia y su familia perdieron lo que tantos años de trabajo costó. Un fugaz temporal se llevó el techo de la planta alta de su casa de Pancho Ramírez al 400 en el barrio Martín Fierro de Granadero Baigorria , que quedó a la intemperie.

"Se voló una chapa", así despertaron a Patricia en el medio del temporal que azotó a Granadero Baigorria y el sur de Santa Fe . La mujer estaba descansando luego de un largo viaje y su marido fue el encargado de darle la noticia. Sin embargo, el desastre era aún peor.

Las fuertes ráfagas de viento se llevaron el techo de la planta alta de su casa y destrozaron una de las paredes. La estructura del techo de chapa terminó sobre la vivienda de un vecino, pero a dos terrenos de la vivienda de Patricia. "En este momento estamos con los vecinos tratando de sacar el techo de la casa del vecino", contó la mujer a La Capital.

Las imágenes muestran una construcción en camino, pero al aire libre. Sin techo. El temporal arrasó con los años de esfuerzo de Patricia y su marido. La pareja, junto al suegro de Patricia, fue la encardad de "levantar la casa desde los cimientos con nuestras propias manos" y la planta alta estaba pensada como "un espacio más" para sus tres hijas, de 27, 19 y 16 años.

Minutos antes de la medianoche una fuerte lluvia golpeó a Granadero Baigorria y la región. No hubo tiempo ni alerta. Primero se cortó el servicio eléctrico y luego una ráfaga de viento se llevó el techo. En la planta baja pensaron que era una tormenta de granizo, pero el daño fue mayor.

La casa de Patricia fue una de las más afectadas. "Se llevó es un esfuerzo de muchos años y hay que ver cómo se sigue", relató la mujer a este medio.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La planta alta de la casa estaba en plena construcción. Los últimos cinco años la familia fue sumando ladrillos y recientemente había comprado las aberturas, esperando el momento justo para colocarlas.

"Más allá de lo material, no nos pasó nada. Los vecinos nos ayudaron y están colaborando para desmantelar todo", cerró Patricia