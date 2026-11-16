El conductor del auto se dio a la fuga pero luego fue detenido. La víctima será operada del codo en el Heca

Un automovilista y un motociclista que circulaban por barrio Ludueña discutieron tras una mala maniobra, se insultaron y la bronca se prolongó varias cuadras. Finalmente, las filmaciones de una cámara de seguridad muestran que el conductor del auto encerró al motociclista y lo hizo chocar contra un poste. La víctima sufrió la fractura de un codo y el automovilista huyó del lugar, aunque luego fue detenido.

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Según contó la esposa del motociclista, la discusión comenzó varias cuadras antes del choque a raíz de una mala maniobra de tránsito. Tras cruzar Casilda y Mar del Plata, el automovilista le habría tirado encima el vehículo al conductor de la moto, que quiso maniobrar pero no pudo evitar subir a la vereda e impactar violentamente contra un poste, tal como se puede ver en el video.

El automovilista huyó del lugar del hecho, pero testigos lo persiguieron y lo alcanzaron a unas diez cuadras, tras lo cual dieron aviso a la Policía y el hombre quedó detenido.

El conductor del auto fue identificado como Hugo Jesús C., mientras que el de moto se llama Mauricio, tiene 46 años y está a la espera de una intervención quirúrgica en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Además de la fractura de codo, que tendría una recuperación de entre tres y cuatro meses, le dieron puntos de sutura en una rodilla y sufrió distintos golpes y raspaduras.

La esposa de Mauricio dijo que el abogado de la familia trabaja en el caso y este martes presentaría la denuncia y el video en la Fiscalía.