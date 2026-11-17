Lionel Scaloni prepara modificaciones con respecto al equipo que perdió con Uruguay. Contará con el regreso de Dibu Martínez tras su fractura de mandíbula

Dibu Martínez entrenó con la selección argentina en el final de su recuperación por una fractura de mandíbula.

La selección argentina cerrará el 2026 este martes a la noche con el amistoso que disputará ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Lionel Scaloni formará un once titular con varios cambios con respecto a la derrota por 2 a 1 frente a Uruguay del viernes pasado en La Bombonera.

En plena renovación, tanto del contrato de su entrenador como con la nueva generación de jugadores, la Albiceleste tendrá una prueba más en el país y empezará a ver sus planes para el 2027.

Entre las novedades que habrá para este encuentro ante los Ticos resuena la aparición de Dibu Martínez , quien sufrió una fractura de mandíbula (fractura facial) el pasado 17 de octubre con Chelsea y debió ser intervenido quirúrgicamente.

“ Emiliano va a atajar, va a estar . A lo mejor estaba en condiciones en el partido anterior, pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli), Juan (Musso) y Santi (Beltrán), optamos por cuidarlo. Con tres días más era prudente hacerlo, así que mañana jugará”, aclaró Scaloni en conferencia de prensa.

EL DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, en una desierta Bombonera. Ahora irá ante Costa Rica en Córdoba.

Los cambios de la selección argentina

Además del arquero marplatense, la defensa albiceleste también tendría otras modificaciones con respecto al partido ante la Celeste. Agustín Giay, lateral derecho de Palmeiras, ocupará la banda en lugar de Gonzalo Montiel, mientras que del lado izquierdo tendrá la chance Román Vega, en reemplazo de Facundo Medina.

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De igual manera, Medina podría pasar a la zaga central junto a Lisandro Martínez, ocupando el puesto que fue de Leonardo Balerdi en el partido anterior. A su vez, Máximo Perrone ingresaría por Exequiel Palacios en el mediocampo y Gianluca Prestianni sería el extremo izquierdo en reemplazo de Thiago Almada.

La probable formación de la selección argentina para enfrentar a Costa Rica esta noche sería la siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.