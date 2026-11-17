El Rojo anticipó que no venderá futbolistas por debajo de las opciones de compra antes de sus elecciones, por lo que la Lepra deberá esperar para negociar

Newell's se prepara para el duelo de octavos de final del torneo Clausura ante Gimnasia y se mantiene enfocado en los playoffs, pero la dirigencia leprosa comienza a trabajar en lo que será el receso y el mercado de pases antes del inicio de la próxima temporada y recibieron una mala noticia de Independiente .

De la mano de Frank Kudelka, la Lepra cambió la cara en el tramo final del Apertura y fue otro equipo durante todo el Clausura, por lo que dejó atrás el peligro de los últimos puestos de la tabla de posiciones.

Uno de los pilares de esta remontada rojinegra fue Walter Mazzantti , quien llegó a préstamo desde Independiente a mediados del primer semestre y se consolidó como una de las cartas de mayor peligro del ataque de Newell's, con goles, asistencias y un gran despliegue.

El ex-Huracán había sido comprado por el Rojo a mediados de 2025 a cambio de unos 3 millones de dólares , pero no logró afirmarse en Avellaneda y quedó relegado en la consideración de Gustavo Quinteros. Por eso, en marzo llegó al parque Independencia cedido por un año .

El comunicado de Independiente

Este martes al mediodía, las redes sociales del Rojo emitieron un comunicado que expresó: “El Club Atlético Independiente informa a socios, socias y simpatizantes, que no va a vender a ningún futbolista del plantel profesional que se encuentre en calidad de cedido por un monto inferior a la opción de compra fijada al momento de concretar la operación a préstamo inicial”.

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Newell's cuenta con una opción de compra por Mazzantti de unos 3 millones de dólares por el 70% de su pase, un precio alto al considerar la crisis económica que atraviesa la institución. Desde la dirigencia apuntaban a negociar la continuidad del extremo por otro valor, pero las negociaciones deberán esperar a las elecciones del Rojo y la llegada de las nuevas autoridades al club de Avellaneda.

“Aquellas entidades que quieran adquirir los derechos de los futbolistas que actualmente integran sus equipos, deberán negociar bajo las condiciones preexistentes o aguardar la finalización de los contratos y establecer nuevas operaciones con los próximos directivos electos a partir del 14 de diciembre”, concluyeron en el comunicado de Independiente.