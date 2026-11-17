La Dirección Nacional de Arbitraje pidió mayor rigor ante las protestas, los excesos verbales y los agarrones en las áreas de cara a los octavos de final

La AFA busca unificar los criterios de los jueces de cara a la fase final del torneo Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) anunció nuevas directivas para los árbitros que dirigirán los playoffs del Torneo Clausura . A través de una circular, la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) pidió aplicar con mayor rigurosidad las sanciones ante las protestas excesivas, los tumultos, las faltas de respeto a los jueces y las sujeciones entre futbolistas dentro de las áreas.

La medida llega en la previa de los octavos de final, que comenzarán este viernes con 16 equipos en la carrera por el título. La decisión también aparece después de los cuestionamientos que recibió el arbitraje durante el último tramo del campeonato y de las declaraciones del presidente Claudio "Chiqui" Tapia , en defensa de los jueces.

La DNA difundió la Circular N.º 02/26, firmada por el director de la DNA, Federico Beligoy , y el Gerente Técnico Arbitral, Fernando Rapallini , con instrucciones para unificar los criterios disciplinarios durante la etapa decisiva del torneo.

El documento establece que los árbitros deberán amonestar a los futbolistas que incurran en conductas antideportivas, protestas masivas o que no respeten la zona de capitanes . En cambio, las agresiones verbales y los excesos de ese tipo podrán derivar en una expulsión.

"Las protestas, los tumultos, la falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro, la invasión de jugadores o cuerpo técnico cerca del monitor del VAR no pueden ser permitidas e instamos a los árbitros a tomar las medidas reglamentarias correspondientes con amonestación o expulsión", señaló la circular.

La Dirección Nacional de Arbitraje también advirtió que estas conductas generan confrontaciones generalizadas y perjudican la imagen de los árbitros. Por ese motivo, pidió que los jueces actúen ante cualquier comportamiento que busque presionar o cuestionar de manera desmedida sus decisiones.

La circular también recuerda la vigencia de la zona de capitanes, una disposición que el fútbol argentino incorporó el 1 de julio de 2025 para evitar que varios jugadores rodeen al árbitro cuando toma una decisión.

La regla busca que solamente los capitanes puedan acercarse al juez para solicitar explicaciones, especialmente en situaciones que involucran la intervención del VAR. Sin embargo, la DNA advirtió que los tumultos volvieron a repetirse durante los últimos meses.

En ese contexto, la conducción arbitral pidió que los jueces apliquen las sanciones previstas cuando los futbolistas o integrantes de los cuerpos técnicos invadan los espacios reservados para la comunicación con el árbitro.

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La circular también incluyó una advertencia sobre los excesos verbales. Mientras las infracciones por conducta antideportiva deben recibir una tarjeta amarilla, las expresiones que configuren una falta grave de respeto pueden derivar en una tarjeta roja directa.

Otro de los puntos centrales de las nuevas indicaciones apunta a las sujeciones entre futbolistas durante las jugadas de pelota parada.

La DNA señaló que detectó varios episodios de agarrones en las últimas fechas del campeonato y pidió a los árbitros que presten especial atención a esas acciones. Cuando corresponda, también deberán recurrir al VAR para revisar las infracciones.

El documento establece que el diálogo preventivo debe ser la primera herramienta para evitar este tipo de conductas. Los jueces deberán advertir a los jugadores y procurar que respeten las reglas antes de aplicar sanciones.

Sin embargo, ante la falta de colaboración o la reiteración de los agarrones, los árbitros tendrán que aplicar las medidas técnicas y disciplinarias correspondientes. Esto incluye la posibilidad de sancionar con penal las sujeciones que configuren una infracción dentro del área.

Con estas indicaciones, la AFA busca unificar los criterios de los jueces de cara a la fase final del torneo.