La modelo confirmó que espera su primer hijo junto a Gustavo Qüerio Hormaechea y compartió detalles de cómo recibió la noticia

Sofía "Jujuy" Jiménez atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La modelo anunció a través de sus redes sociales que está esperando su primer hijo y compartió con sus seguidores la emoción de esta nueva etapa.

Cabe recordar que Jujuy comenzó su relación con el empresario Gustavo Qüerio Hormaechea, conocido como "Guti", en septiembre de 2025. Para dar a conocer la noticia, la modelo publicó un carrete de fotografías y videos que recopilan algunos de sus últimos días. Entre las imágenes se la puede ver luciendo su embarazo, realizando una ecografía y compartiendo distintos momentos del proceso. Además, incluyó una postal del momento en el que le contó la feliz noticia a su mamá, una escena cargada de emoción y ternura.

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“Soñé tanto con este momento. No puedo creer que esté sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: voy a ser mamá ”, expresó "Jujuy" Jiménez en su cuenta de Instagram, donde compartió la feliz noticia con sus seguidores.

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Tras el anuncio, la modelo habló con distintos programas de espectáculos y brindó detalles sobre cómo recibió la noticia, cómo atraviesa esta nueva etapa y de qué manera se lo contó a sus seres queridos.

En primer lugar, habló en el programa de streaming en el que trabaja, "Que alguien le avise". “Noviembre va a ser mi último día en el programa porque estoy atravesando un momento de mi vida muy importante, que siento que me va a marcar para siempre”, contó emocionada mientras mostraba la ecografía que llevaba en su cartera.

Más tarde, la influencer habló con LAM y reveló que el embarazo fue una sorpresa y que no estaba en sus planes. “El embarazo fue una sorpresa. No me imaginé que iba a ser tan pronto”, confesó. En ese sentido, contó que su pareja vivía en Salta y que hacía apenas tres meses que ambos convivían en Buenos Aires. “¡Y estoy embarazada de tres meses! Fue un regalo de Diosito”, expresó.

“Me di cuenta de que no me estaba viniendo, y me remonté a cuándo había sido la última vez y dije: ‘Ay, Bariloche’. Fue un reencontronazo que tuvimos porque no nos habíamos visto todo un mes”, relató.

Además, la modelo compartió detalles de cómo les comunicó la noticia a sus familiares, entre ellos sus hermanas, su mamá y su papá. También agradeció a los medios de comunicación por no haber filtrado la información antes de que ella pudiera anunciarla públicamente.

Por último, recordó con emoción el instante en el que se realizó el test de embarazo: “Apenas me desperté me hice el test. A los veinte segundos se pusieron las dos rayitas”.

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