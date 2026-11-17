Alumnas de la tecnicatura en indumentaria produjeron gorros para recién nacidos y ropa interior para las mamás de la Maternidad del Roque Sáenz Peña

En los talleres de la escuela técnica Gregoria Matorras de San Martín se confeccionaron las prendas que recibió el Hospital Roque Sáenz Peña.

"Coser también es abrazar", la frase escrita con letras mayúsculas se leía en las cajas que la semana pasada llegaron a la maternidad del hospital Roque Sáenz Peña, en la zona sur de la ciudad . Adentro, se acumulaban una centena de gorros para recién nacidos y bombachas postparto producidas en los talleres de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 463 "Gregoria Matorras de San Martín " , donde el alumnado, sus profesores y directivos desarrollan un proyecto solidario que transforma puntadas en ternura .

La escuela Gregoria Matorras de San Martín es la única secundaria pública de Rosario que ofrece una terminalidad orientada al diseño y la producción textil . En el edificio de vidrio y hormigón de Ocampo y Colón se dictan además cursos gratuitos de modista, modelista y reciclado de indumentaria, diseño asistido por computadora, edición de imágenes, estampado en tela, moldería, corte y confección, inglés e impresión 3D .

Y en esas aulas del barrio República de la Sexta, nació también un proyecto que desde hace quince años pone en contacto los conocimientos de los alumnos de la escuela con las necesidades de distintas instituciones de la zona sur de Rosario . "Nosotros la llamamos la semana de la solidaridad, donde lo que hacemos es poner en contacto las necesidades de distintos sectores de la población con los contenidos propios que se desarrollan en los talleres ", cuenta Mariel Montero, docente de la escuela, quien junto a Carolina Milanesi y Flavia Villalba lleva adelante la propuesta.

En otros años, los alumnos de la Gregoria Matorras diseñaron pijamas para los pacientes del área oncológica del Hospital de NIños Víctor J. Vilela o buzos para las personas en situación de calle que asisten al Refugio Sol de Noche. Esta vez, el desafío fue diseñar ropa interior posparto para las mujeres que tienen sus bebés en la Maternidad del Roque Sáenz Peña y gorritos para sus bebés .

Montero destaca que estas iniciativas "ayudan a que los alumnos tomen contacto con las necesidades de estas poblaciones y, desde su profesión puedan ofrecer una respuesta", desmintiendo algunas miradas que suelen asociar el diseño de indumentaria con la frivolidad.

Ver las necesidades

"Buscamos que nuestros alumnos comprendan que el diseño tiene que poder resolver necesidades de las personas", afirma la docente y destaca que todos los años, casi al comienzo del dictado de clases, se ponen en contacto con referentes de distintas organizaciones para conocer cómo trabajan y qué pueden aportar desde la escuela.

En el caso de la maternidad del hospital municipal de zona sur, el contacto fue con las voluntarias del área de neonatología, donde les indicaron que una de sus carencias era la de bombachas postparto para las mujeres, una prenda que no suele ingresar entre las donaciones que se reciben en el efector. También gorritos para los recién nacidos.

Así que los alumnos de la escuela pusieron manos a la obra: diseñaron la ropa interior para las mujeres, desarrollaron moldes y los escalaron para distintos talles y, al mismo tiempo, desarrollaron una campaña entre empresas textiles para conseguir telas, elásticos y otros insumos para el proyecto. Pero, como este año las donaciones escasearon, tanto las alumnas como sus profesoras pusieron plata de su bolsillo para sostener el proyecto.

Y con muchas ganas produjeron 120 trusas de distintos talles y 150 gorros para bebés que entregaron al voluntariado del hospital. "Fueron dos semanas y media de intenso trabajo, donde muchas alumnas y docentes dejaron sus tareas personales para participar de las jornadas de producción", destaca Montero y recuerda con emoción el día que entregaron las prendas. "Estábamos todos muy movilizados, porque son trabajos que conmueven, mueven el alma y el corazón porque se trabaja pensando en las necesidades de las personas", lo resume.

La primera escuela técnica para mujeres

La escuela de Educación Técnica Profesional 463 Gregoria Matorras de San Martín, es la única escuela pública donde se puede cursar en forma gratuita la tecnicatura en indumentaria y productos de confección textil. En el edificio de Virasoro y Colón se dictan también varios cursos de formación profesional relacionados con el rubro. Todas las actividades son gratuitas y tienen certificación oficial

La ex Técnica N° 1 tiene una larga historia en la ciudad. Se fundo en 1914 como Escuela Profesional de Mujeres, y fue bautizada años más tarde con el nombre de la madre del General José de San Martín. Fue la primera escuela técnica donde se admitían alumnas que participaban de los que por esos años se llamaban cursos de "profesiones femeninas" que incluían la costura, entre otras tareas domésticas como el lavado y planchado.

Ahora a la escuela concurren tanto varones como mujeres. Y por la tarde, a sus cursos profesionales asisten tanto adolescentes que recién terminan el secundario como personas mayores que buscan un oficio que les garantice una salida laboral.

Es una escuela también que teje buenos vínculos el vínculo que se establece entre los alumnos y la institución, que permite desarrollar proyectos que trascienden las actividades meramente académicas.