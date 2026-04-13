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Alerta para Scaloni: lesionados y figuras de la selección argentina de cara al Mundial

Cuti Romero generó preocupación tras retirarse entre lágrimas del partido de Tottenham, pero el DT albiceleste recibió algunas buenas noticias

13 de abril 2026 · 11:26hs
Cuti Romero sufrió una lesión que encendió las alarmas de la selección argentina.

Foto: AP

Cuti Romero sufrió una lesión que encendió las alarmas de la selección argentina.

Cuando faltan aún dos meses para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, los jugadores de la selección argentina atraviesan distintos contextos de presión para cumplir con los objetivos de sus clubes y mantenerse al más alto rendimiento físico. En un mes y medio, estará la lista definitiva de convocados que entregará Lionel Scaloni.

Las lesiones encienden las alarmas para el cuerpo técnico argentino, que además de seguir el rendimiento de sus futbolistas deberá analizar alternativas ante las probables bajas de algunos de sus futbolistas destacados.

Si bien algunos jugadores mostraron destacados rendimientos en las principales ligas del fútbol europeo y se mantienen a punto para la Copa del Mundo, otros dejaron la alerta por diferentes lesiones o molestias durante el pasado fin de semana.

Cuidado con las lesiones

El caso más relevante de los últimos días fue la lesión de Cuti Romero, quien abandonó la cancha en la derrota 1-0 de Tottenham como visitante de Sunderland con lágrimas en los ojos y su equipo cayó a la zona de descenso directo. En las últimas horas, se conoció que el cordobés sufrió una lesión grado I del ligamento colateral, que le demandará entre 6 y 8 semanas de recuperación.

Cuti Romero lesión Tottenham
El defensor cordobés dejó la cancha este domingo entre lágrimas.

El defensor cordobés dejó la cancha este domingo entre lágrimas.

A su vez, también este domingo, Dibu Martínez sufrió molestias durante el precalentamiento previo al empate 1-1 de Aston Villa ante Nottingham Forest y se perdió el partido, aunque finalmente fue nada más que una sobrecarga muscular y estará listo para el próximo partido.

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Con menor preocupación, pero con la atención puesta en no sufrir una dura lesión, Lautaro Martínez fue confirmado como baja para Inter de Milán luego de su gran regreso con dos goles ante Roma. El Toro pasará dos semanas nuevamente alejado de las canchas tras haberse resentido de una distensión en el sóleo de su pierna izquierda.

Figuras y goleadores en Europa para la selección Argentina

Una de las noticias más relevantes de la última semana para el cuerpo técnico de Scaloni fue el rendimiento de Julián Álvarez, quien marcó el primer gol de la victoria 2-0 de Atlético Madrid ante Barcelona como visitante en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Además de la Araña, también se destacó el arquero Juan Musso, que perfila a ser suplente de Dibu Martínez.

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Por su parte, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nicolás González también cumplieron ante el conjunto culé. En tanto, Almada y Musso fueron los únicos que sumaron minutos en la derrota 2-1 ante Sevilla. Se espera que los seis argentinos estén disponibles para el duelo definitorio de este martes ante Barcelona.

>> Leer más: Real Madrid e Inter pelean por una joven figura de la selección argentina que irá al Mundial

Otro jugador que brilló en Europa fue Nicolás Paz. El mediocampista de Como de Italia fue la figura de su equipo en un partidazo que, lamentablemente para él, finalizó en derrota 4-3 ante Inter. En la primera etapa, realizó la jugada del primer tanto y anotó un golazo para poner el marcador 2-0, pero el conjunto de Milán logró revertirlo en la segunda mitad.

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Alternativas para Scaloni

Ante las dudas en el ataque argentino por la dura lesión de Joaquín Panichelli y las molestias que carga Lautaro Martínez, una de las buenas noticias para Scaloni fue la extraordinaria actuación de Valentín “Taty” Castellanos, que si bien no fue considerado para las últimas convocatorias, ya formó parte del seleccionado.

El delantero de West Ham anotó por duplicado en la goleada 4-0 ante Wolverhampton y ayudó a que su equipo logre finalmente escaparle a los puestos de descenso, superando a Tottenham de Cuti Romero.

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>> Leer más: Tres árbitros argentinos viajarán al Mundial 2026 y marcarán un récord

También en la Premier League, Marcos Senesi demostró un gran nivel en la sorprendente victoria de Bournemouth por 2-1 como visitante ante Arsenal, líder absoluto del campeonato. Asimismo, Exequiel Palacios tuvo otro buen rendimiento en la victoria 1-0 de Bayer Leverkusen ante Borussia Dortmund en la Bundesliga.

El mediocampo con algunas dudas

Dos de los referentes del mediocampo de la selección argentina juegan en los equipos top de la Premier League: Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. El volante de Liverpool, ex-Boca, disputó poco más de 20 minutos en el triunfo 2-0 ante Fulham, ya que fue preservado para el duelo de vuelta en los cuartos de la Champions ante PSG, donde deberán remontar dos goles de desventaja.

El capitán de Chelsea, ex-River, no jugó en la derrota 3-0 de su equipo como local ante Manchester City debido a que cumplió su segundo partido de la sanción impuesta por su entrenador, Liam Rosenior, luego de sus declaraciones asegurando que le gustaría vivir en Madrid.

En el recambio del mediocampo aparece Giovani Lo Celso, quien ya quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 por una lesión a último momento. El jugador surgido de las inferiores de Central regresó a los entrenamientos con Betis tras recuperarse de una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho, que lo dejó afuera por unos tres meses.

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