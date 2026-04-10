Real Madrid e Inter pelean por una joven figura de la selección argentina que irá al Mundial

Durante la Copa del Mundo estará abierto el mercado de pases europeo, en el que ya empiezan a sonar algunos traspasos de renombre internacional

La selección argentina llegará al Mundial 2026 con un mix de jugadores que se consagraron campeones del mundo en Qatar 2022 y futbolistas que aparecieron para renovar el plantel con talento joven, tal como es el caso de Nicolás Paz .

El mediocampista de 21 años nacido en Canarias, España, e hijo del exjugador argentino Pablo Paz, es una de las figuras de la Serie A por sus destacadas actuaciones con Como, equipo que posee parte de su pase junto al Real Madrid , el club que lo formó.

El futuro de Nico Paz es uno de los temas que se esperan para el próximo mercado de pases en Europa durante el receso por la Copa del Mundo, período en el que se definirá dónde jugará la próxima temporada . Cabe destacar que el Merengue cuenta con una cláusula de recompra para recuperarlo, pero Inter de Milán también busca quedárselo .

Según dio a conocer el medio Corriere dello Sport, Paz está en los plantes de la dirigencia nerazzurra y destacaron que Javier Zanetti, vicepresidente de Inter, tuvo un encuentro con el padre del futbolista , lo que alimentó las versiones sobre un posible traspaso. No obstante, el panorama para el equipo italiano es complejo, ya que Real Madrid tendrá la prioridad para definir su futuro .

NP Nicolás Paz celebró su primer gol en la selección argentina ante Mauritania.

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Qué pasará con Nico Paz después del Mundial

Si bien al futbolista todavía le resta el último tramo de la temporada 2025/26 y, en caso de confirmarse su convocatoria con la selección argentina, también el Mundial, las negociaciones ya comenzaron a circular.

Desde la dirigencia del Merengue no descartan ejecutar la cláusula de recompra, a cambio de 9 millones de euros en 2026 o 10 millones en 2027, y recuperar al mediocampista, que debería pelear por un puesto en uno de los planteles con mayor presupuesto del mundo.

El medio italiano remarcó que el interés de Inter por Paz persiste desde hace al menos un año, pero que las condiciones contractuales y económicas dificultan una operación concreta. La decisión, en manos de Real Madrid, dependerá de las posibles salidas de algunos jugadores durante el próximo mercado.

Nico Paz seleccion argentina El joven nacido en España es una de las alternativas del mediocampo albiceleste.

Una figura absoluta en Como

Las actuaciones de Nico Paz en Como lo convirtieron en figura absoluta del equipo, quien maneja los tiempos del juego y demuestra su talento en cada gambeta. El equipo de la región de Lombardía cuenta con el 50% de sus derechos federativos, por lo que en caso de concretarse una venta recibiría un reparto equitativo con Real Madrid, excepto que los españoles ejecuten la cláusula previamente.

Mientras tanto, Como pelea por finalizar la temporada en los puestos de clasificación a la próxima Champions League, un hito para su historia. En caso de concretarse, esto podría alterar los planes del club y del futbolista, con el objetivo de estar a la altura de la competencia internacional.

El joven volante anotó 11 goles y repartió 6 asistencias en los 34 partidos que disputó en Como esta temporada, registro que le valió para meterse de lleno en la consideración de Lionel Scaloni, quien podría incluirlo en el once titular de la selección argentina para la Copa del Mundo.