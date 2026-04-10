Preocupación en la selección argentina de cara al Mundial: otra lesión de Lautaro Martínez

El delantero de Inter Milán volvió el pasado fin de semana con dos goles, pero este viernes se confirmó que estará dos semanas alejado de las canchas

El fantasma de las lesiones preocupa a los futbolistas y a los entrenadores a falta de dos meses para el Mundial 2026 . Lautaro Martínez no es la excepción y deberá descansar algunos días para recuperarse, ya que busca llegar óptimo físicamente a Estados Unidos con la selección argentina , no como le sucedió en Qatar 2022.

El delantero de Inter de Milán regresó de una lesión el pasado fin de semana y anotó dos goles ante Roma , pero este viernes se confirmó una nueva lesión que preocupa al cuerpo técnico de Lionel Scaloni y lo dejará afuera de las canchas por dos semanas .

En las últimas horas, el Toro se sometió a unos estudios médicos a causa de una serie de dolores y los mismos indicaron que padece una distensión leve en el sóleo de su pierna izquierda . El futbolista surgido en Racing volvió a sufrir la misma molestia que lo alejó de la actividad durante 46 días .

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Lautaro Martínez no estuvo en la última fecha Fifa con la selección argentina por una distensión.

Debido a este inconveniente, Martínez se perderá las semifinales de la Copa Italia ante Como y el partido ante Cagliari por la Serie A, pero se espera que vuelva con Inter dentro de dos semanas, si no surgen imprevistos, a finales de abril frente a Torino.

Lautaro Martínez enciende las alarmas de cara al Mundial

La preocupación de Lautaro Martínez no es menor, ya que durante el Mundial de Qatar también sufrió molestias físicas que no le permitieron jugar al 100% de sus condiciones, a tal punto que terminó el torneo sin anotar goles (aunque sí marcó en la tanda de penales ante Países Bajos).

El delantero tuvo que jugar infiltrado aquella Copa del Mundo y espera no tener que repetir la historia, pero las exigencias con su equipo en el plano local achican el margen para su recuperación y deberá volver a ritmo para pelear por un puesto en el equipo titular de Scaloni.

La lista definitiva de 26 futbolistas que irán con la selección argentina al Mundial se entregará el 30 de mayo, donde se espera que el Toro esté presente como una de las alternativas en el ataque.