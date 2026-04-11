La Capital | Turismo | Mundial

Nueva York, en modo Mundial: un viaje entre el fútbol y la ciudad infinita

Con la final incluida, la ciudad será uno de los epicentros del Mundial 2026. Pero el atractivo va más allá de los estadios: cultura, paisaje urbano y una energía única que transforma cada visita en experiencia

11 de abril 2026 · 09:05hs
Nueva York se prepara para ser sede del evento de fútbol más importante del mundo.

Nueva York se prepara para ser sede del evento de fútbol más importante del mundo.

Estados Unidos volverá a ubicarse en el centro de la escena deportiva global en 2026, cuando reciba, junto a México y Canadá, la Copa del Mundo de la FIFA. No será una edición más: el torneo marcará un antes y un después, con 48 selecciones, 104 partidos y un despliegue sin precedentes que transformará al campeonato en un fenómeno aún más masivo y diverso.

Dentro de ese mapa, el territorio estadounidense concentrará buena parte de la acción. Y en ese entramado de sedes, el área de Nueva York se recorta como uno de los grandes focos del Mundial, no solo por la cantidad de partidos sino también por su peso simbólico y turístico.

Donde el Mundial se vuelve ciudad

La región será escenario de algunos de los encuentros más esperados del torneo, incluida la final del 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado a pocos kilómetros de Manhattan. En total, el estadio albergará ocho partidos, con presencia de selecciones de primer nivel y cruces decisivos que marcarán el ritmo de la competencia.

Sin embargo, reducir Nueva York al calendario futbolero sería quedarse corto. La ciudad ofrece una dimensión que trasciende lo deportivo y convierte cada viaje en una experiencia integral, donde el Mundial es apenas una parte, importante, pero no única, del recorrido.

Una experiencia que no se detiene

Caminar por Central Park, dejarse llevar por el pulso de Times Square, cruzar el Puente de Brooklyn o acercarse a la Estatua de la Libertad son apenas algunos de los rituales urbanos que forman parte del itinerario clásico. A esto se suman miradores panorámicos, museos de escala internacional, barrios con identidad propia como SoHo o Harlem y una escena gastronómica tan diversa como la ciudad misma.

Nueva York puente
Nueva York ofrece gran variedad de entretenimiento para todo tipo de público.

Nueva York ofrece gran variedad de entretenimiento para todo tipo de público.

Durante el Mundial, además, todo ese entramado cotidiano sumará una energía distinta. Se espera la instalación de fan zones, pantallas gigantes y propuestas culturales vinculadas al fútbol, capaces de convertir distintos puntos de la ciudad en verdaderos espacios de encuentro entre hinchas de todo el mundo.

Fútbol como excusa, viaje como vivencia

Uno de los grandes diferenciales de esta Copa del Mundo será la posibilidad de combinar partidos con turismo en una misma agenda. En pocos días, un viajero podrá asistir a un encuentro internacional y, al mismo tiempo, recorrer la ciudad, disfrutar de un musical en Broadway o dedicar tiempo a las compras.

>> Leer más: Tres árbitros argentinos viajarán al Mundial 2026 y marcarán un récord

“Lo más impactante no es solo el partido, sino todo lo que pasa alrededor. Salís del estadio y la ciudad sigue vibrando igual, como si el Mundial estuviera en cada esquina”, aseguró Martín R., viajero argentino y fanático del fútbol

La infraestructura, la conectividad y la variedad de opciones consolidan a Estados Unidos como un destino ideal para este tipo de experiencias híbridas. Y en ese contexto, Nueva York logra sintetizar como pocas ciudades ese espíritu: dinámica, multicultural y siempre en movimiento.

Viajar durante el Mundial implicará, también, formar parte de un clima colectivo difícil de replicar en otro momento. La ciudad, acostumbrada a recibir al mundo, potenciará esa condición con una agenda atravesada por el fútbol.

008-002-Nueva York (1)
Millones de turistas se aventuran a este ciudad para disfrutar de sus extensos parques y propuestas recreativas.

Millones de turistas se aventuran a este ciudad para disfrutar de sus extensos parques y propuestas recreativas.

Porque en este caso, el viaje no será únicamente para ver partidos. Será para habitar una ciudad que no se detiene, para cruzarse con culturas distintas en cada esquina y para ser parte de un evento que excede lo deportivo. Durante 2026, Nueva York no solo será sede del Mundial. Será, también, uno de sus escenarios más memorables.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Rosario, las opciones más habituales son a través de Copa Airlines y Latam. Copa viaja a Nueva York, con escala en Ciudad de Panamá, mientras que Latam vuela a Nueva York con escala en Lima. También hace escala en Buenos Aires y luego directo a Nueva York (con combinación de aerolíneas).

Cuándo viajar

El torneo se jugará entre junio y julio, pleno verano en Nueva York. Son meses de temperaturas cálidas, días largos y una intensa vida urbana al aire libre, condiciones que acompañan tanto los partidos como las actividades turísticas.

Tips de viaje

• Anticipar reservas de vuelos, entradas y alojamiento.

• Priorizar zonas con buen acceso al transporte público.

• Utilizar el metro para moverse con rapidez y evitar demoras.

• Alternar días de partidos con recorridos urbanos.

• Mantener cierta flexibilidad para sumar eventos espontáneos.

Noticias relacionadas
real madrid e inter pelean por una joven figura de la seleccion argentina que ira al mundial

Real Madrid e Inter pelean por una joven figura de la selección argentina que irá al Mundial

Lionel Messi disputará el Mundial 2026 con la selección argentina, su sexta Copa del Mundo.

La selección argentina confirmó cuáles serán sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

Tres árbitros de la AFA estarán presentes en el Mundial 2026.

Tres árbitros argentinos viajarán al Mundial 2026 y marcarán un récord

Lionel Scaloni espera que el Argentina, con Messi como abanderado, levante el nivel en relación al último amistoso.

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

En Newells hubo un segundo encuentro entre oficialismo y oposición: de qué hablaron

En Newell's hubo un segundo encuentro entre oficialismo y oposición: de qué hablaron

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

Samanta Vilches, expareja del delincuente Fabio Giménez, era parte de una organización barrial. El crimen por el cual la juzgaron es el de Verónica Almada

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora
politica

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Por Claudio Berón
La Ciudad

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Ovación
Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado
OVACIÓN

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Almirón parece decidido al recambio: cuántos cambios probó para jugar con Huracán

Almirón parece decidido al recambio: cuántos cambios probó para jugar con Huracán

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Policiales
Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

La Ciudad
La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna
informacion general

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
Policiales

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más
Ovación

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Policiales

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%
Economía

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo
La Región

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Newells: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Por Carlos Durhand
Ovación

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR
La Ciudad

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado
Policiales

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase
LA CIUDAD

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió
LA REGION

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la exaltación de la violencia
La Ciudad

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la "exaltación de la violencia"

Tres detenidos en el primer operativo de flagrancia virtual detectado por el sistema Lince
Policiales

Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince

Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo
Información general

Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo