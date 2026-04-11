Nueva York, en modo Mundial: un viaje entre el fútbol y la ciudad infinita

Con la final incluida, la ciudad será uno de los epicentros del Mundial 2026. Pero el atractivo va más allá de los estadios: cultura, paisaje urbano y una energía única que transforma cada visita en experiencia

Nueva York se prepara para ser sede del evento de fútbol más importante del mundo.

Estados Unidos volverá a ubicarse en el centro de la escena deportiva global en 2026, cuando reciba, junto a México y Canadá, la Copa del Mundo de la FIFA . No será una edición más: el torneo marcará un antes y un después, con 48 selecciones, 104 partidos y un despliegue sin precedentes que transformará al campeonato en un fenómeno aún más masivo y diverso.

Dentro de ese mapa, el territorio estadounidense concentrará buena parte de la acción. Y en ese entramado de sedes, el área de Nueva York se recorta como uno de los grandes focos del Mundial , no solo por la cantidad de partidos sino también por su peso simbólico y turístico.

La región será escenario de algunos de los encuentros más esperados del torneo, incluida la final del 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado a pocos kilómetros de Manhattan . En total, el estadio albergará ocho partidos, con presencia de selecciones de primer nivel y cruces decisivos que marcarán el ritmo de la competencia.

Sin embargo, reducir Nueva York al calendario futbolero sería quedarse corto. La ciudad ofrece una dimensión que trasciende lo deportivo y convierte cada viaje en una experiencia integral , donde el Mundial es apenas una parte, importante, pero no única, del recorrido.

Una experiencia que no se detiene

Caminar por Central Park, dejarse llevar por el pulso de Times Square, cruzar el Puente de Brooklyn o acercarse a la Estatua de la Libertad son apenas algunos de los rituales urbanos que forman parte del itinerario clásico. A esto se suman miradores panorámicos, museos de escala internacional, barrios con identidad propia como SoHo o Harlem y una escena gastronómica tan diversa como la ciudad misma.

Nueva York puente Nueva York ofrece gran variedad de entretenimiento para todo tipo de público.

Durante el Mundial, además, todo ese entramado cotidiano sumará una energía distinta. Se espera la instalación de fan zones, pantallas gigantes y propuestas culturales vinculadas al fútbol, capaces de convertir distintos puntos de la ciudad en verdaderos espacios de encuentro entre hinchas de todo el mundo.

Fútbol como excusa, viaje como vivencia

Uno de los grandes diferenciales de esta Copa del Mundo será la posibilidad de combinar partidos con turismo en una misma agenda. En pocos días, un viajero podrá asistir a un encuentro internacional y, al mismo tiempo, recorrer la ciudad, disfrutar de un musical en Broadway o dedicar tiempo a las compras.

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“Lo más impactante no es solo el partido, sino todo lo que pasa alrededor. Salís del estadio y la ciudad sigue vibrando igual, como si el Mundial estuviera en cada esquina”, aseguró Martín R., viajero argentino y fanático del fútbol

La infraestructura, la conectividad y la variedad de opciones consolidan a Estados Unidos como un destino ideal para este tipo de experiencias híbridas. Y en ese contexto, Nueva York logra sintetizar como pocas ciudades ese espíritu: dinámica, multicultural y siempre en movimiento.

Viajar durante el Mundial implicará, también, formar parte de un clima colectivo difícil de replicar en otro momento. La ciudad, acostumbrada a recibir al mundo, potenciará esa condición con una agenda atravesada por el fútbol.

008-002-Nueva York (1) Millones de turistas se aventuran a este ciudad para disfrutar de sus extensos parques y propuestas recreativas.

Porque en este caso, el viaje no será únicamente para ver partidos. Será para habitar una ciudad que no se detiene, para cruzarse con culturas distintas en cada esquina y para ser parte de un evento que excede lo deportivo. Durante 2026, Nueva York no solo será sede del Mundial. Será, también, uno de sus escenarios más memorables.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Rosario, las opciones más habituales son a través de Copa Airlines y Latam. Copa viaja a Nueva York, con escala en Ciudad de Panamá, mientras que Latam vuela a Nueva York con escala en Lima. También hace escala en Buenos Aires y luego directo a Nueva York (con combinación de aerolíneas).

Cuándo viajar

El torneo se jugará entre junio y julio, pleno verano en Nueva York. Son meses de temperaturas cálidas, días largos y una intensa vida urbana al aire libre, condiciones que acompañan tanto los partidos como las actividades turísticas.

Tips de viaje

• Anticipar reservas de vuelos, entradas y alojamiento.

• Priorizar zonas con buen acceso al transporte público.

• Utilizar el metro para moverse con rapidez y evitar demoras.

• Alternar días de partidos con recorridos urbanos.

• Mantener cierta flexibilidad para sumar eventos espontáneos.