Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal El delantero, de 41 años, comunicó su decisión mediante un emotivo mensaje en las redes sociales. Su despedida llega después de varias semanas de tensión con el DT Jorge Jesus 5 de noviembre 2026 · 09:13hs

“Ha llegado el día de devolver la camiseta siete de la selección de todos nosotros”, comunicó Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo anunció públicamente este jueves que decidió retirarse de la selección de Portugal poniendo fin a una trayectoria exitosa de 23 años con la camiseta de su país. En el último tiempo el histórico goleador había tenido un encontronazo con el entrenador del combinado portugués, Jorge Jesus, y, sin dudas, lo sucedido fue un detalle más para dar por cerrada su estadía en la selección.

El histórico delantero, de 41 años, confirmó su decisión mediante un video publicado en Instagram, acompañado por una emotiva carta dirigida a los hinchas portugueses. El anuncio llegó después de semanas de incertidumbre sobre su futuro internacional y de un conflicto con el director técnico Jorge Jesus.

"Llegó el momento de devolver la camiseta 7" “Ha llegado el día de devolver la camiseta siete de la selección de todos nosotros”, expresó el atacante, quien reconoció que despedirse del equipo nacional no fue una decisión sencilla. Cabe recordar que hace poco tiempo Lionel Messi también se despidió de la selección argentina, precisamente su "competidor" en el mundo del fútbol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano) >>Leer más: Estuvo en Newell's y vio jugar a Messi y Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre Su historia con Portugal comenzó en agosto de 2003 y marcó para siempre su carrera. En el comunicado, Ronaldo destacó que su paso por el seleccionado no estuvo compuesto solamente por partidos, goles, récords y títulos, sino también por las personas que lo acompañaron durante ese recorrido.