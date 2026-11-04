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La insólita racha negativa de Boca que ilusiona a Central en la definición del campeón en la tabla anual

Julio Vaccari, entrenador de Defensa y Justicia, buscará mantener su extenso invicto ante el Xeneize, con el que nunca perdió con tres camisetas distintas

4 de noviembre 2026 · 15:33hs
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Julio Vaccari

Julio Vaccari, entrenador de Defensa y Justicia, acumula un invicto ante Boca que ilusiona a Central.

El campeón de la Liga 2026 se conocerá este sábado 7 de noviembre desde las 17.30 con una apasionante definición de la tabla anual, que tendrá tres partidos en simultáneo para entregar el título. Central mantiene las expectativas, pero deberá vencer a Estudiantes de Río Cuarto y esperar a que Boca y Argentinos Juniors no ganen sus encuentros.

Para que el Canalla pueda quedarse con el campeonato en el Gigante, Defensa y Justicia deberá sacarle puntos al Xeneize y Huracán hacer lo propio ante el Bicho, por lo que en Arroyito seguirán atentamente los resultados en La Bombonera y en La Paternal. Cabe destacar que Boca es el único que depende de sí mismo para coronarse.

Un dato que ilusiona a los hinchas auriazules es que Julio Vaccari, entrenador del Halcón, mantiene un invicto de seis partidos sin derrotas y sin recibir goles ante el Xeneize, a lo largo de su carrera como entrenador en la primera división del fútbol argentino.

De igual manera, Central no solamente deberá esperar buenas noticias por parte de Defensa y Justicia, sino que también necesitará que Argentinos Juniors no se quede con los tres puntos ante el Globo, que podría quedar sin chances de playoffs antes de jugar.

El invicto de Vaccari frente a Boca

El exentrenador de Vélez e Independiente buscará extender su invicto este sábado, ya que, desde su aparición como DT en primera, acumuló dos victorias y cuatro empates ante el Xeneize, pero además nunca recibió goles en contra.

>> Leer más: Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo canalla

En los tres equipos que dirigió, Vaccari logró complicarse la tarea a Boca. Como si fuera poco, en su duelo más reciente, lo eliminó en los cuartos de final del torneo Apertura 2025 en La Bombonera, con el triunfo 1 a 0 del Rojo como visitante gracias al gol de Álvaro Angulo.

Vaccari eliminó a Boca como entrenador de Independiente.

Vaccari eliminó a Boca como entrenador de Independiente.

Todos los partidos que dirigió Julio Vaccari ante Boca

  • Vélez 0 - 0 Boca | Copa de la Liga 2022
  • Boca 0 - 0 Defensa y Justicia | Liga Profesional 2023
  • Defensa y Justicia 1 - 0 Boca | Copa de la Liga 2023
  • Boca 0 - 0 Defensa y Justicia | Copa de la Liga 2024
  • Boca 0 - 0 Independiente | Liga Profesional 2024
  • Boca 0 - 1 Independiente | Torneo Apertura 2025
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