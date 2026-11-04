La insólita racha negativa de Boca que ilusiona a Central en la definición del campeón en la tabla anual

Julio Vaccari, entrenador de Defensa y Justicia, buscará mantener su extenso invicto ante el Xeneize, con el que nunca perdió con tres camisetas distintas

Julio Vaccari, entrenador de Defensa y Justicia, acumula un invicto ante Boca que ilusiona a Central.

Para que el Canalla pueda quedarse con el campeonato en el Gigante, Defensa y Justicia deberá sacarle puntos al Xeneize y Huracán hacer lo propio ante el Bicho , por lo que en Arroyito seguirán atentamente los resultados en La Bombonera y en La Paternal. Cabe destacar que Boca es el único que depende de sí mismo para coronarse .

Un dato que ilusiona a los hinchas auriazules es que Julio Vaccari, entrenador del Halcón, mantiene un invicto de seis partidos sin derrotas y sin recibir goles ante el Xeneize , a lo largo de su carrera como entrenador en la primera división del fútbol argentino.

De igual manera, Central no solamente deberá esperar buenas noticias por parte de Defensa y Justicia, sino que también necesitará que Argentinos Juniors no se quede con los tres puntos ante el Globo , que podría quedar sin chances de playoffs antes de jugar.

El invicto de Vaccari frente a Boca

El exentrenador de Vélez e Independiente buscará extender su invicto este sábado, ya que, desde su aparición como DT en primera, acumuló dos victorias y cuatro empates ante el Xeneize, pero además nunca recibió goles en contra.

>> Leer más: Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo canalla

En los tres equipos que dirigió, Vaccari logró complicarse la tarea a Boca. Como si fuera poco, en su duelo más reciente, lo eliminó en los cuartos de final del torneo Apertura 2025 en La Bombonera, con el triunfo 1 a 0 del Rojo como visitante gracias al gol de Álvaro Angulo.

Vaccari eliminó a Boca como entrenador de Independiente.

Todos los partidos que dirigió Julio Vaccari ante Boca