Tapia, entre las críticas, una posible candidatura a diputado y nombres mencionados a reemplazarlo

El presidente de la AFA está siendo investigado por la Justicia y se informó que buscaría incursionar en la política en busca de fueros. Los posibles sucesores negaron tal chance en este momento

Claudio Tapia lleva adelante los destinos del fútbol con críticas de la mayoría de los hinchas y respaldo de los clubes.

El foco en el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, quedó en el medio de la ola de rumores de una posible salida de la asociación con el fin de lanzarse en la política. Si bien la versión hace tiempo está instalada en torno a la figura de Chiqui, en las últimas horas una vez más tomó fuerza e incluso se mencionó a dos presidentes de clubes argentinos como potables sucesores. Uno de ellos es el titular de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, quien desmintió tal posibilidad, y el otro el de Central, Gonzalo Belloso, que no se subió a la ola de versiones y allegados al club lo tomaron como "sin sentido" ante la consulta de Ovación. Pero la cuestión principal pasaría por otro lado y tendría que ver con la búsqueda del mandamás afista de conseguir un cargo político y de esa manera esquivar un posible castigo judicial.

Más allá de los apellidos lanzados, la cuestión central circularía por otra vía. Esto tiene que ver con que hay diversos trascendidos que se mencionan hace un largo tiempo que lo ubican a Tapia como un potable candidato en 2027. A comienzos de octubre el Chiqui volvió a exhibir su cercanía con el poder político de Córdoba. En ese momento, durante el paso de la selección argentina por la provincia, el presidente afista compartió actividades y fotografías con el gobernador Martín Llaryora alimentando aún más los rumores.

Uno de los motivos que se cita sería la idea de Tapia de conseguir un lugar como diputado tendría que ver con los fueros ya que arrastra una serie de denuncias e investigaciones que están en pleno proceso. La manera de esquivar un posible fallo en contra y que lo conduzca a la prisión sería de esta forma, aunque por el momento son todas conjeturas respaldadas con diversas acciones políticas que lleva adelante.

Por lo pronto, Chiqui está siendo investigado en diversas causas y a la espera, en la mayoría de ellas, de las resoluciones procesales.

1) Causa por apropiación indebida de tributos (evasión de aportes)

Situación procesal: procesado.

2) Causa por enriquecimiento ilícito (rol en el Ceamse)

Situación procesal: imputado.

3) Causa por desvío de fondos (denuncia de Campana/Tucumán)

Situación procesal: sobreseído definitivamente.

Son rumores

"Algunos avizoran que Belloso puede ser el sucesor de Tapia en la AFA", sorprendió en septiembre de 2025 el periodista Hugo Balassone en una entrevista con La Capital para el ciclo "Historias en juego". A más de un año de aquella frase el nombre del presidente Canalla se instaló una vez más en un posible escenario que se podría dar en caso de que Chiqui decida lanzarse como candidato a diputado por el justicialismo.

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Desde el lado de Central no surgieron voces oficiales para salir al cruce de lo trascendido ya que, según se supo por allegados al club, lo consideran como algo "inexistente" y "sin sentido". Incluso, por otro lado, el propio Belloso salió a agradecer en sus redes sociales al intendente de Funes, Roly Santacroce, quien lo mencionó como un potable candidato a la Intendencia de Rosario, y aclaró que "estoy concentrado en Central".

El titular de Instituto salió a desmentir

Uno que no dejó pasar la versión y salió rápidamente a ponerle un freno fue el titular de la Gloria Juan Manuel Cavagliatto, quien utilizó sus redes sociales para desmentir la versión que lo ubica como un candidato al sillón afista tras el mandato de Tapia que vence en 2028.

"El mandato de Chiqui Tapia vence en octubre de 2028, pero el calendario judicial podría apurar el político. Las versiones lo ubican buscando un lugar en la lista de diputados nacionales del PJ bonaerense para 2027, apoyado en su alianza con Axel Kicillof. Una banca con fueros tendría un valor especial para el presidente de la AFA. Si ese movimiento prospera y decide dejar el cargo, dos nombres se mencionaron para la sucesión: Belloso y Cavagliatto", publicó el periodista Beto Valdez.

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Ante esta información contundente sobre un posible escenario a futuro en la AFA, el presidente de la Gloria recogió el guante y contestó: "Estimado, ¿cómo está? Respecto a esta publicación, quería hacerle una aclaración importante: la AFA tiene un presidente elegido y votado por todos los clubes que es Claudio Tapia. No hay sucesores, hay trabajo en conjunto por el fútbol argentino. Un saludo". En cuanto al titular Canalla evitó inmiscuirse en lo informado y, tal cual le indicaron a este medio, "es algo sin sentido".