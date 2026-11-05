Franco Colapinto manejó un Renault 6 de fanáticos santafesinos en las calles de San Pablo

Un grupo de Esperanza viajó a Brasil con un auto muy particular 6 ploteado con los colores y logo de Alpine. Colapinto se encontró con ellos y la escena se volvió viral

Franco Colapinto protagonizó una escena inesperada en San Pablo, donde este fin de semana se correrá el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto argentino se encontró con un grupo de hinchas santafesinos que viajó desde Esperanza a bordo de un Renault 6 decorado con los colores de Alpine y no dudó en subirse para manejarlo.

El vehículo llamó la atención en las calles de la ciudad brasileña por su particular diseño . Está ploteado con los colores de la escudería francesa, lleva las banderas de Argentina y Brasil y tiene inscripciones dedicadas al piloto, como “Vamos, nene” y “Brasil 2026”.

Las imágenes del auto comenzaron a circular en las redes sociales y llegaron hasta el propio Colapinto, que se acercó a conocer a sus seguidores. En uno de los videos se lo ve al volante del Renault 6, entre risas y en un momento de distensión con los fanáticos.

El piloto también bromeó con los dueños del vehículo durante la experiencia. “Cosa de locos esto... ¿Y la radio no arranca?”, preguntó mientras se encontraba al volante.

Franco Colapinto se encontró con un grupo de fans que tenía un Renault 6 decorado de Alpine y se subió a manejarlo



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Colapinto se prepara para el Gran Premio de Brasil

Colapinto llega a Brasil después de un fin de semana complicado en México. Aunque cruzó la meta en el octavo puesto y llegó a ubicarse provisoriamente séptimo tras una sanción a Oscar Piastri, recibió un recargo de diez segundos por no reducir suficientemente la velocidad durante un período de bandera amarilla. La penalización lo hizo retroceder hasta el puesto 15 y lo dejó sin puntos.

“Fue una lástima irnos de Ciudad de México sin puntos después de una tarde tan peleada. Fue una carrera muy movida y lo positivo es que la ejecutamos muy bien, mostramos buen ritmo y pudimos competir entre los diez primeros. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo este fin de semana en San Pablo”, expresó el piloto de Alpine.

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Además, destacó el entusiasmo que genera correr en Sudamérica y el acompañamiento de los fanáticos argentinos: “Siempre es fantástico correr en Sudamérica y en Interlagos, que es uno de los mejores circuitos de la temporada. Hay muchísimos argentinos que se suman a los hinchas brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos darles una buena carrera”.

Cómo es Interlagos

El Autódromo José Carlos Pace está ubicado en el barrio Interlagos de San Pablo, la ciudad más poblada de Brasil, y fue construido en 1938, pero se incorporó al calendario de la Fórmula 1 a partir de 1973. Además, es un desafío para los pilotos de la categoría, ya que cuenta con desniveles, sentido antihorario y giros de alta y baja velocidad.

Este circuito cuenta con una longitud de 4,3 kilómetros y un total de 15 curvas, por lo que se correrán 71 vueltas en la carrera principal del domingo. El récord histórico de vuelta en Interlagos lo registró Valtteri Bottas con Mercedes en 2018, con un tiempo de 1:10.540.

Cuándo se disputa el GP de Brasil

El encuentro con los fanáticos santafesinos se produjo en la previa del Gran Premio de San Pablo, que se disputará entre este viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en el circuito de Interlagos. La carrera tendrá un formato tradicional, con tres sesiones de entrenamientos, clasificación el sábado y la competencia principal.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Brasil.

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Toda la actividad del fin de semana en Interlagos será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Práctica Libre 1: 12.30

Práctica Libre 2: 16

Sábado 7 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30

Clasificación: 15

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14

* Horario en Argentina