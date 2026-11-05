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Murió Alan Jones, leyenda de la Fórmula 1 y recordado por su rivalidad con Reutemann

El mítico piloto australiano, consagrado con Williams en 1980, falleció a los 80 años. Tuvo tensos cruces con el Lole en el GP de Brasil de 1981

5 de noviembre 2026 · 09:26hs
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Alan Jones consiguió 12 victorias en 117 Grandes Premios

Alan Jones consiguió 12 victorias en 117 Grandes Premios, además de 24 podios y seis pole positions. 

El piloto australiano de Fórmula 1 Alan Jones murió este jueves a los 80 años tras atravesar una enfermedad, según confirmó su familia a través de un comunicado. El corredor era muy recordado no sólo por trayectoria y logros deportivos, sino también por la rivalidad que mantuvo con Carlos Reutemann.

Jones fue el encargado de darle a la escudería británica Williams su primer título mundial en 1980, cosechando un total de 12 victorias y 24 podios a lo largo de su carrera en la máxima categoría del automovilismo.

Jones consiguió 12 victorias en 117 Grandes Premios, además de 24 podios y seis pole positions. Fue el primer campeón de Williams en la Fórmula 1 y el segundo australiano en conquistar el título mundial, después de Jack Brabham.

>>Leer más: Despidieron los restos de Carlos Alberto Reutemann en Santa Fe

El piloto australiano fue el último de su país en consagrarse campeón del mundo de la F1, detrás de Sir Jack Brabham.

La rivalidad de Alan Jones con Reutemann

En Argentina, Jones es recordado por la rivalidad que mantuvo con su compañero de equipo Carlos Reutemann durante la temporada de 1981. El punto máximo de tensión ocurrió en el Gran Premio de Brasil de ese año, cuando Reutemann desobedeció los carteles de boxes que le ordenaban cederle el paso al australiano, tras lo que la relación de la dupla se rompió para siempre.

>>Leer más: Estuvo en Newell's y vio jugar a Messi y Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre

El recientemente fallecido piloto se retiró definitivamente de las pistas en 1986, pero permaneció ligado al deporte motor como comentarista televisivo en su país natal.

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