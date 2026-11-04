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Central: cómo están los zurdos goleadores para la definición del título de la Liga

Ávila y Di María terminaron con molestias en el Canalla en Junín. Uno casi seguro juega y el otro difícilmente pueda ni siquiera ir al banco

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

4 de noviembre 2026 · 15:36hs
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Gastón Ávila fue el héroe en el triunfo de Central sobre Sarmiento. El Gato terminó con el tobillo maltrecho.

Héctor Rio / La Capital

Gastón Ávila fue el héroe en el triunfo de Central sobre Sarmiento. El Gato terminó con el tobillo maltrecho.
Ávila tuvo que hacerse estudios

Héctor Rio / La Capital

Ávila tuvo que hacerse estudios, pero evolucionó bien y su presencia no correría riesgo el sábado ante Estudiantes de Río Cuarto.
Di María se retira en cancha de Sarmiento para que ingrese Julián Fernández. El capitán de Central no estaría en condiciones.

Héctor Rio / La Capital

Di María se retira en cancha de Sarmiento para que ingrese Julián Fernández. El capitán de Central no estaría en condiciones.

La última fecha del torneo Clausura tendrá a Central en la definición grande por el título de Liga, aunque no le quedará otra que ir por un triunfo. Y para buscar eso, el entrenador Jorge Almirón deberá poner en cancha lo mejor que tiene, que es ni más ni menos que la base de siempre. Claro que en esta ocasión la previa viene con un par de incógnitas importantes, sobre todos por aquellos futbolistas que terminaron el partido ante Sarmiento de Junín con algunas molestias. Se trata de Gastón Ávila y Ángel Di María.

Hay un caso que parece más claro que el otro. Es el del Gato, quien pese a ese planchazo que recibió en los últimos minutos no tendría problemas para estar a disposición del técnico.

Habrá durante toda la semana un cuidado especial, pero todo parece indicar que podría estar nuevamente en el equipo titular. La vuelta a los entrenamientos fue con buenas noticias respecto a su evolución.

El tobillo de Ávila

Al día siguiente del partido Ávila tenía el tobillo derecho bastante inflamado. El propio jugador, en una reunión de amigos, les mostró cómo le había quedado la zona tras la patada de Salle.

>>Leer más: Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo canalla

Es más, ya el domingo trascendió una imagen en redes sociales en la que el defensor canalla estaba viendo el superclásico entre Boca y River con una bolsa de hielo sobre ese tobillo derecho.

Ávila tuvo que hacerse estudios, pero evolucionó bien y su presencia no correría riesgo el sábado ante Estudiantes de Río Cuarto.

Ávila tuvo que hacerse estudios, pero evolucionó bien y su presencia no correría riesgo el sábado ante Estudiantes de Río Cuarto.

Un día antes, el club emitió un parte médico en el que indicó que por ese traumatismo que había sufrido se le iban a realizar estudios para ver si tenía comprometido algún ligamento. El resultado del mismo nunca se dio a conocer, pero lo que trascendió de estos primeros días de entrenamientos es que el Gato está mucho mejor.

En un partido de tanta importancia como el que se le viene al Canalla, nadie querrá estar ausente, por lo que, se supone, Ávila hará el esfuerzo que sea necesario para estar. Todo va en camino a que ello suceda.

Es más, el zaguero central es el futbolista que asistirá este jueves en el predio de la AFA en Ezeiza a la conferencia de prensa que organizó la Liga Profesional con jugadores y técnicos de los tres equipos que luchan por el primer puesto en la tabla anual.

Lo de Di María tiene otro color

Ya lo de Di María tiene otro color. Fideo es de los futbolistas que, estando en condiciones, tiene un lugar asegurado en el equipo, pero a diferencia de lo de Ávila, el capitán canalla no pudo terminar el partido. Y no sólo eso, sino que fue él mismo quien pidió el cambio en el complemento cuando aún quedaban muchos minutos por delante.

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Después del encuentro fue Di María quien apuntó que había sentido mucho dolor en el sector izquierdo del pubis, que no es ni más ni menos que una secuela de esa pubalgia que lo tiene a maltraer desde hace ya un par de meses.

Di María se retira en cancha de Sarmiento para que ingrese Julián Fernández. El capitán de Central no estaría en condiciones.

Di María se retira en cancha de Sarmiento para que ingrese Julián Fernández. El capitán de Central no estaría en condiciones.

De aquí al sábado, día en que se llevará a cabo la definición por el título de la anual, será fundamental la evolución de Di María, pero el análisis del cuerpo técnico y también del jugador, apuntará un poco más allá, básicamente a esa definición del Clausura que comenzará algunos días después.

Quizá el hecho de que el rival de turno sea el descendido Estudiantes de Río Cuarto lleve a Almirón a prescindir de Fideo Di María, al menos para el equipo irá desde el arranque. Aunque no llegue en condiciones, el campeón del mundo podría ir al banco, pero eso tampoco es seguro.

>>Leer más: Central, Boca y Argentinos, juntos en la AFA antes de la definición del campeonato

Una base establecida

Por lo demás, no hay demasiadas dudas. Y no sólo eso, sino que es un hecho que el Canalla recuperará una pieza clave en la mitad de la cancha, como lo es Franco Ibarra, quien ya está en condiciones de reaparecer luego de cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Ibarra vuelve seguro y el Gato Ávila parece más adentro del equipo que afuera. Lo de Di María quizá lleve un tiempo más de análisis, pero Almirón tiene a mano esa base a la que volverá a echar mano.

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