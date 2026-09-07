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Cóccaro tras el gol en el clásico: "Me quedó un sabor amargo porque fuimos a ganar"

El delantero, autor del empate de Newell's en el derby rosarino, aseguró: "Estuve mal en la semana pero quería acompañar a los chicos"

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

7 de septiembre 2026 · 10:48hs
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Tenemos que tener los pies sobre la tierra

LA CAPITAL/Leonardo Vincenti

"Tenemos que tener los pies sobre la tierra, estamos peleando la parte baja de la tabla", dijo Cóccaro.

Estos partidos calientes, friccionados, picantes, casi que son a la medida de Matías Cóccaro, el delantero de Newell's que le dio el empate a la Lepra ante Central en el cierre del clásico rosarino. El Zorro Matías Cóccaro habló tras la igualdad en Arroyito y dejó en claro que, a pesar del uno a uno sobre el pitazo final, el resultado no fue el esperado: "Me quedó un sabor amargo porque nosotros fuimos a ganar el partido".

El goleador de este Newell's modo Kudelka, asumió la diferencia de planteles en el clásico, pero se mostró sumamente orgulloso de sus compañeros. "Ellos tienen un equipo repleto de figuras y nosotros de muchos chicos. Nuestros juveniles hoy están demostrando las capacidades que tienen, no se si hay muchos jugadores que puedan jugar este tipo de partidos. Son pibes de 18 o 19 años que ya están mostrando la jerarquía que tienen" expresó.

"Me fascina ver la madurez mental que tienen mis compañeros, disfrutan el momento pero con mucha responsabilidad. Cuando entre al vestuario nadie estaba festejando, todos estábamos enojados con el resultado, cuando lo normal sería estar contentos por empatar el clásico en el último minuto. Yo no me fuí contento a mi casa porque quería ganar" relató el ex Huracán mostrando orgullo de los pibes Leprosos que conforman el plantel.

>>Leer más: Central y Newell's empataron en Arroyito, pero uno se sintió ganador y el otro lo lamentó

Para el goleador Rojinegro, es clave cambiarle la cabeza a un equipo que quiere y debe pelear cosas importantes por su historia: "La mentalidad que hay hoy en el vestuario es la correcta, porque es la que llevará a Newell's a pelear cosas importantes".

Las ganas de jugar el partido más importante de esta ciudad y uno de los más pasionales del país, hicieron que Cóccaro sobrepase un estado gripal que lo tuvo a mal traer durante toda la semana, sin poder entrenar de manera normal en gran parte de la previa. "Estuve muy mal en la semana, muchos días en cama, pero quería estar y acompañar a estos chicos, ya que ellos me ven como uno de los jugadores más grandes, como referente y quería acompañarlos. No podía no estar en este partido" aclaró.

Y no solo peligró su presencia antes del choque con Central, sino también dentro del desarrollo del cotejo estuvo en peligro su continuidad debido a un fuerte cruce de un jugador Canalla. "En el primer tiempo me hice un esguince en el tobillo, lo hablamos con el médico y decidimos seguir, por suerte pudimos terminar el partido. Encima pude convertir y ayudar al equipo. Mis compañeros esperan algo de mí y yo se lo tengo que dar porque para eso vine, a sacarle responsabilidad a los chicos" relató.

La espera por el grito de gol

El gol del empate Leproso tuvo un momento de zozobra para los hinchas Rojinegros que esperaban el ok de Falcón Pérez para festejar, aunque el Zorro siempre estuvo convencido que el gol era lícito: "Estaba tranquilo, con el árbitro lo hablamos, lo debatimos y me dijo que para él también había sido gol, pero su compañero había levantado la bandera".

>>Leer más: Clásico emocionante, pero sin fútbol: Newell's no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

"Tenemos que tener los pies sobre la tierra, estamos peleando la parte baja de la tabla, tenemos que sumar puntos y tratar de clasificar entre los ocho. No hemos ganado de visitantes y lo tenemos que hacer para ser un equipo competitivo" manifestó el centrodelantero, dejando en claro que el gran objetivo para los del Parque Independencia todavía está lejos.

"Hace un tiempo Newell's estaba en otro momento y era difícil disfrutar. Vine a absorber esa mala energía que había porque se hicieron las cosas mal en el club" dijo Cóccaro exponiendo el peso que tiene en el grupo tanto el como los experimentados ante los juveniles.

>>Leer más: La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Y agregó dando ejemplos de lo que dan los futbolistas para el bien común en el torneo: "Hoy todos ponemos ganas, los referentes dejamos todo como por ejemplo Gabriel Arias, un jugador que ganó todo y es el primero que llega y empuja. O el Colo Ramírez que fue campeón en Uruguay y no para de apoyar, todo eso llega a la cancha. Vine a ayudar al club porque todos sabemos lo que es Newell's, sino me quedaba en Estados Unidos".

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