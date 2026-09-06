La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto vivió todas las emociones en Monza peleando con los grandes, lloró y sumó

El argentino estuvo tercero, se despistó y recuperó bárbaro hasta ser noveno, aunque se quedó frustrado. Gasly fue séptimo y ganó un italiano en Italia

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

6 de septiembre 2026 · 12:02hs
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Primera largada. Gasly en punta

Primera largada. Gasly en punta, Franco Colapinto será sexto.
El accidente de Leclerc. Piastri pasa y Franco Colapinto se apresta a dar el sorpasso en Monza.

El accidente de Leclerc. Piastri pasa y Franco Colapinto se apresta a dar el sorpasso en Monza.
Franco Colapinto y el rendidor Alpine circulando por el Templo de la Velocidad de Monza.

BWT Alpine

Franco Colapinto y el rendidor Alpine circulando por el Templo de la Velocidad de Monza.

Franco Colapinto hizo una gran carrera en Monza, con dos largadas estupendas, un despiste que pareció arruinarlo todo y una remontada enorme para sumar. Ganó Kimi Antonelli para el delirio de Italia y Pierre Gasly terminó 7° con el otro Alpine. El argentino igual se lamentó al punto de llorar por lo que consideró una chance perdida, producto de lo que dijo fue un grave error, algo que no pareció.

Antes que nada, la mejor noticia fue para Alpine, que se atrevió a pelear en la zona alta, que se acercó a ese nivel y sumó con sus dos autos. La pole de Gasly del sábado no fue engañosa y por supuesto que a Colapinto le quedará la bronca de saber qué hubiera pasado si no lo sorprendía ese despiste en el segundo relanzamiento.

Es que si en la primera largada no solo pasó de séptimo a sexto, sino que superó a Piastri para quedar cuarto, tras golpearse Leclerc, en la segunda superó a Verstappen y quedó tercero!.

Pero Colapinto es ambicioso y fue por Gasly. No arriesgó a pasarlo y Verstappen se le metió en la segunda chicana. Eso lo dejó algo desacomodado y entonces debió cuidarse de Hamilton y los McLaren que venían atrás.

Imprevistamente,en la siguiente curva que pareció tomar bien, el Alpine se le fue, pasó por toda la leca y el mérito fue que no se pegó, sumándose 17° a la pista.

Colapinto se sintió frustrado, al punto que lloró cuando enfrentó los medios, porque dijo que cometió un grave error que le abortó una gran oportunidad.

Pero cuando decodifique todo, seguramente Colapinto podrá valorar que peleó con los grandes y que produjo nada menos que nueve adelantamientos en carrera, incluyendo aquella espectacular sobre Piastri.

Inclusive, con las gomas duras que puso para la segunda largada, hizo su mejor vuelta al final y superó inclusive a la mejor de Gasly.

"Tengo que aprender de esto y seguir", dijo. Seguro será así.

>>Leer más: La mejor clasificación de Alpine, con Pierre Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante en Monza

Qué pasó en el GP de Italia

Gasly largó bien y mantuvo a todos atrás, mientras Colapinto lo hizo muy bien, manteniendo a raya a Norris y adelantando a Verstappen, aunque el neerlandés le ganaría de nuevo en la chicana.

Ahí Leclerc llevó a Hamilton afuera y Colapinto quedó sexto, siempre cerca de Piastri. Eso lo llevó, cuando ingresaban a la tercera vuelta, a superarlo después del tremendo accidente de Leclerc.

Así primero fue bandera amarilla y luego roja, quedando cuarto para relargar, detrás de Russell, Gasly y Verstappen.

Colapinto largó de nuevo bárbaro y superó a Verstappen para quedar tercero, pero no pudo hacerlo con Gasly y el neerlandés recuperó.

Y en la siguiente curva el Alpine se le espantó, pasó por toda la leca y volvió 17°.

Una pena porque Gasly peleó siempre en el lote de punta y de hecho tuvo una pelea intensa con Norris.

El argentino, después del incidente, empezó a recuperar superando a Sainz, Ocon y Hulkenberg.

En la vuelta 28 Stroll abandonó en un sector complicado y salió el VSC cuando empezaba a superar a Bearman. Una vuelta después se dió el vía libre justo al entrar a la recta y lo superó al inglés y a Bortoleto, quedando 10°.

Luego descontó un montón para superar a Tsunoda y al final terminó cerquita del otro Racing Bulls, de Lindblad, para alcanzar un gran noveno lugar.

Gasly peleó pero no pudo ser más que séptimo. Y Antonelli, que partió 19°, ganó superando a Russell al final

>>Leer más: Franco Colapinto y un buen prólogo a la clasificación en Monza, con los Alpine competitivos

Así se largó en Monza

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