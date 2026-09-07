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Rosario-Madrid: el vuelo inaugural a Europa ya está agotado y el segundo va camino al "sold out"

La ruta directa de World2Fly comenzará a operar el 1º de octubre desde el aeropuerto de Fisherton. Será la primera conexión aérea de la historia entre Rosario y Europa, con dos frecuencias semanales y fuerte demanda inicial.

7 de septiembre 2026 · 18:14hs
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World2Fly conectará Rosario con Madrid desde el 1º de octubre

World2Fly conectará Rosario con Madrid desde el 1º de octubre

En menos de un mes, el 1º de octubre, se inaugura la conexión área Rosario-Madrid de la mano de la compañía World2Fly, que anunció que el vuelo inaugural ya está vendido por completo y que restan pocos asientos para el sold out del segundo. Será el primer vuelo de la historia desde el Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas hacia Europa.

En tres semanas los rosarinos y habitantes de toda la región podrán utilizar el aeropuerto de Rosario para viajar directo hacia Europa. El anuncio que se realizó a mediados de 2025 entra en la cuenta regresiva y desde el 1º de octubre la ciudad tendrá una conexión hacia Madrid.

La frecuencia que tendrá esta ruta será los martes y jueves en un Airbus A350, de una capacidad de 432 pasajeros. El vuelo partirá desde Rosario los martes a las 23.10 y aterrizará en Madrid a las 15.45 del miércoles; y los jueves partirá a las 20 y arribará a las 12.35 del viernes. Para volver de Madrid, el avión despegará los martes a las 13.30 y llegará a Rosario a las 21.10, mientras que los jueves saldrá de España a las 10.25 y llegará al aeropuerto local a las 18. Así ya no será necesario pasar por Buenos Aires para viajar a Europa.

Vuelos hacia el "sold out"

Daniel Buil, director comercial de World2Fly, pasó por Rosario en el marco del Santa Fe Business Forum 2026 y confirmó ante los medios y empresarios presentes que el primer vuelo a Madrid estaba completo y que al cierre de la semana pasada el segundo viaje se encaminaba agotarse. De todas formas, en la web oficial de la compañía aún se pueden encontrar viajes desde Rosario a Madrid para el 1º de octubre entre los 790 y los 1.062 dólares. De España hasta el aeropuerto de Fisheron aún quedan lugares desde los 500 dólares.

World2Fly vuela solo en clase turista, con tres servicios a bordo, entretenimiento, manta y almohada. Los aviones de la compañía no superan los cuatro años de antigüedad.

Los pasajes tienen tres modalidades: Basic, Plus y Flex. El primero permite un equipaje en mano de hasta 10 kilos, con cambios permitidos hasta 7 días con penalización y sin reembolso. Mientras que el plan Plus, agrega un equipaje en bodega de hasta 23 kilos, cambios permitidos hasta 3 días antes con penalización y reembolso hasta 21 días antes de la salida con penalización. El Flex permite cambios hasta 1 día antes sin penalización y reembolso con penalización hasta 7 días antes del despegue.

Empezar para seguir

“Nos falta que continúe, que empecemos la rueda y que no paremos”, dijo Buil desde el congreso realizado en Rosario. En otras palabras, esperan que los vuelos mantengan una regularidad de pasajeros para seguir apostando por la conexión entre la ciudad y Madrid ya que es el único destino de la compañía que conecta Argentina con España.

Además, Buil sostuvo que la empresa piensa en potenciar los vuelos desde España hacia Rosario para que la ciudad sea una entrada al país para los madrileños y españoles en general.

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