Sin Lionel Messi, la selección argentina enfrentaría a un equipo africano

El equipo de Lionel Scaloni haría su presentación en Buenos Aires ante Burkina Faso. La AFA no lo confirmó pero este lunes anunciaría amistosos

La selección prepara los amistosos, pero con Messi ya retirado de Argentina. ¿Jugará alguno a modo de despedida?

La selección argentina podría enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre, en Buenos Aires, en el que sería su primer partido desde el retiro de Lionel Messi . La versión es extraoficial y todavía no define sede ni horario, pero se espera que la AFA presente este lunes de manera formal los amistosos de septiembre y octubre.

La AFA tiene un cronograma de amistosos para que la selección argentina dispute entre septiembre y octubre. Hasta ahora, la información sobre Burkina Faso no incluye la cancha ni el horario del encuentro, por lo que el anuncio oficial deberá confirmar si el duelo queda incorporado al calendario.

De confirmarse, este posible amistoso marcaría la tercera vez que un equipo africano visita la Argentina, después de Mauritania y Zambia , ambos en la Bombonera en la víspera del Mundial. La referencia ubica a Burkina Faso como uno de los rivales de la primera fecha Fifa posterior a la Copa del Mundo, aunque todavía no existe una confirmación completa de los detalles.

Qué equipo tiene Burkina Faso

Burkina Faso ocupa el puesto 62° del ranking Fifa y entre 2025 y 2026 disputó 17 partidos, con 11 triunfos, un empate y cinco derrotas. El seleccionado es dirigido por Emir Abdou, un entrenador franco-comorense nacido en Comoras y con nacionalidad francesa.

Burkina Faso tiene como principal referente a Edmond Tapsoba, capitán y defensor de Bayer Leverkusen. El plantel también incluye a Hillel Konaté, que ataja en el Troyes; Mohamed Ouédraogo, jugador del Lyon; y Dango Ouattara, del Brentford. La estructura europea le aporta experiencia y variantes en distintas líneas.

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Las Eliminatorias mostraron una campaña competitiva, aunque insuficiente para avanzar. Burkina Faso terminó segundo en su grupo, detrás de Egipto, que llegó a 26 puntos, y no avanzó a la segunda ronda. Lassina Traoré marcó cinco goles y quedó detrás de Mohamed Salah, autor de nueve; Dango Ouattara convirtió cuatro, mientras que Pierre Kaboré y Bertrand Traoré aportaron tres cada uno.

Los últimos resultados de Burkina Faso fueron irregulares: goleó 5-0 a Guinea-Bisáu y luego empató 1-1 en el segundo amistoso entre ambos equipos. También perdió 3-0 ante Rusia e igualó 2-2 con Bielorrusia, mientras que en la Copa Africana de Naciones disputó un único partido frente a Costa de Marfil.

La expectativa por ver a Lionel Messi

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina y explicó por qué ya no jugará más con el equipo. Su última etapa incluyó un Mundial, una final en 2026 y dos títulos de Copa América. La Argentina quedó como subcampeona del mundo después de perder la final ante España.

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La posibilidad de un partido homenaje aparece entre las dudas alrededor del amistoso con Burkina Faso. Existe un clamor popular por ver a Messi una última vez con la camiseta de la selección argentina y en el país, aunque no hay confirmación sobre una despedida oficial ni sobre el lugar donde podría realizarse.