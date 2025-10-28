Ajedrez: Newell's organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

El equipo rojinegro que finalizó en la primera posición tuvo a Luciano Ariel Carrizo, Luca Petti y Mateo Speisky. Participaron del torneo más de 40 equipos

Los ajedrecistas visitaron el Coloso y tuvieron una charla sobre la historia de Newell's.

Los jugadores de ajedrez de Newell's, durante la premiación.

Los representantes de Newell's, durante el torneo de ajedrez Copa Cultura AFA.

Newell’s tiene una rica historia ajedrecística , empezando por el gran maestro polaco Miguel Najdorf, reconocida figura internacional que comenzó a enseñar ajedrez en el club en la década del 40, una vez que se radicó en el país escapando de la Segunda Guerra Mundial.

La entidad del Parque fue sede del torneo de ajedrez Copa Integración Cultura AFA 25º Aniversario, consiguiendo el primer puesto en la categoría sub-18 y la tercera posición en mayores.

La denominación del torneo fue en homenaje a los años de existencia de Cultura AFA, ente integrado por clubes de diferentes divisiones y del cual Newell’s, a través de su departamento de cultura, cuya secretaria es Gabriela Bodo, forma parte desde su creación junto a otros diez clubes. Con el paso de los años se fueron sumando otras entidades pertenecientes a la AFA.

Este torneo de ajedrez se realiza desde 2013 y ahora se decidió que Newell’s sea la sede. El departamento de cultura rojinegro fue el organizador del mismo , en forma conjunta con el taller de ajedrez del club, cuyo responsable es Javier Galip, y Cultura AFA.

La competencia contó con alrededor de 130 jugadores de más de 40 equipos. Newell’s fue campeón en sub-18, mientras que finalizó 3º en mayores (Rosario Central fue 2º).

En sub 18, Newell’s quedó al frente de las posiciones, con un equipo que integraron Luciano Ariel Carrizo, maestro Fide, Luca Petti y Mateo Speisky.

Detrás del club del Parque finalizaron Atlanta y Temperley.

Por primera vez Newell’s organizó este torneo, durante el cual se aprovechó para que los representantes de los diferentes clubes visiten el Coloso y reciban una charla histórica sobre la entidad del Parque.