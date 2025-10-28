Ajedrez: Newell's organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

Información General
Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"
Información General
Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General
Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia
Economía
Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU
Economía
Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana
La Ciudad
Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
Policiales
Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales
Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio
Información General
Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones
Economía
Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina
Economía
El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei
Política
Trump felicitó a Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"
Política
Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos
Información General
Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo
Política
Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe
POLICIALES
Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada
LA CIUDAD
Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo
POLITICA
Mayoraz celebró el apoyo a LLA: "Milei puede tener un mandato tranquilo"
Política
Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei"
Política
Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"