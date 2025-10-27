Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo Uno de los siniestros sucedió en 3 de Febrero al 300 y el otro en Pelikan y Bermúdez. No hubo heridos, pero los vehículos quedaron totalmente destruidos. 27 de octubre 2025 · 07:25hs

Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario Autos incendiados en barrio Martin. Fue este lunes a la madrugada en 3 de Febrero al 300. Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario Autos incendiados en barrio Martin. Fue este lunes a la madrugada en 3 de Febrero al 300. Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario El auto incendiado en la zona sur de Rosario. Fue Pelikan al 600

Dotaciones de Bomberos Voluntarios y Zapadores de Rosario tuvieron que actuar este lunes a la madrugada en dos incendios de automóviles en la vía pública: uno en pleno barrio Martin con dos coches afectados, y otro siniestro en barrio Saladillo, con un rodado afectado.

El hecho que en principio se presentaba como el más grave por los daños causados sucedió en 3 de Febrero al 300 y según las primeras informaciones dos automóviles quedaron completamente destruidos por las llamas.

Según fuentes oficiales, el siniestro se registró alrededor de las 4.30 y en el lugar trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios y Zapadores. En este caso no hubo heridos y los peritos trataban de confirmar si se trató de un incendio intencional.

Incendio en barrio Saladillo El otro episodio sucedió un poco antes, alrededor de las 2.45, y tuvo lugar en Pelikan al 600 (a la altura del Bermúdez al 6100). En este caso, según las fuentes, los daños también fueron totales y no hubo que lamentar heridos.

auto quemado en Pelikan El auto incendiado en la zona sur de Rosario. Fue Pelikan al 600 Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario Al igual que en el caso de barrio Martin, los bomberos intentaban establecer la manera en que comenzó el fuego.