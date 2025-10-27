Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Un hombre y una mujer fueron atrapados con 100 dosis de cocaína y dinero en efectivo. La casa donde estaban iba a ser desactivada como punto de venta de droga

Agentes de la Policía Federal Argentina detuvieron a una pareja con cientos de dosis de cocaína y dinero en efectivo . Lo curioso es que la aprehensión se dio en medio de inspecciones a viviendas de la zona sur de Rosario , que funcionaban como bunker e iban a ser inhabilitados en el marco de la Ley de Microtráfico.

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y personal de la Policía Federal Argentina realizaban los recorridos de rutina sobre dos casas en la zona sur de Rosario. Una de ellas en Garibaldi entre Patricias Argentinas y Ayacucho .

Allí, antes de ingresar detectaron la presencia de dos personas, un hombre y una mujer. Ante esto, se dio paso a la intervención de los uniformados que detuvieron a la pareja y secuestraron 106 envoltorios de cocaína , que sumaban un total de 17,3 gramos, dos celulares, un cartucho de escopeta calibre 16 y 100 mil pesos.

La vivienda donde fueron detenidos iba a ser inspeccionada por pedido del fiscal Franco Carbone, del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación.

La encargada de este procedimiento es la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial junto con agentes federales, al tratarse de un delito federal.

El mismo se realiza para avanzar en los estudios de factibilidad y viabilidad técnica para llevar a cabo la medida de inactivación de búnker, en caso de que la Justicia lo autorice en audiencia de cese de estado antijurídico.

La Ley de Microtráfico lleva más de 50 inactivaciones de viviendas en Rosario que antes funcionaban como búnkeres para la venta de drogas. La ciudad acumula más del 50% de estos procedimientos que asciende a 79 en todo el territorio provincial.