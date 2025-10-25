Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Con Lucas Bernardi al mando, la Lepra busca los puntos necesarios para no tener complicaciones en el cierre de la Liga

Fue una semana muy movida para el plantel de Newell's de cara a la última curva del campeonato . Primero, fue el profe Fernando Luciani quien llevó las riendas de una adaptación física hasta que se conozca la confirmación esperada de que Lucas Bernardi iba a ser el entrenador Leproso en las últimas tres fechas frente a Unión, Huracán y Racing.

El miércoles, el excapitán campeón con el Rojinegro en 2013 tomó el mando del plantel de primera división y comenzó a darle rodaje futbolístico, pero por sobre todas las cosas intentar cambiarle el chip emocional a un grupo de futbolistas, entre jóvenes y experimentados, que no pueden levantar la cabeza y se hunden cada vez más en el pozo de la tabla anual.

Este viernes, el nuevo DT tuvo que tomar varias decisiones. De arranque, decidió realizar un doble turno y, posteriormente, habló en conferencia de prensa por primera vez con los periodistas en este segundo ciclo como entrenador. Para finalizar, concentró a todo el plantel de cara a la práctica matutina que se llevó adelante este sábado.

Por lo que pudo averiguar Ovación , las primeras sesiones fueron apuntadas a la intensidad de trabajos con pelota, en espacios reducidos y con movimientos tácticos precisos. Y, como en cada cambio de técnico, se respiró un aire renovado, apuntado a mejorar tanto el clima interno como el externo.

El domingo será el único día de descanso para la previa ante Unión, ya que el lunes la Lepra volverá a las prácticas en doble turno en Bella Vista. Los únicos tres futbolistas que trabajan diferenciado recuperándose de lesiones son David Sotelo, Ian Glavinovich y Alejo Navarro.

Alan Mereles, la cara nueva en Newell's

A pesar de no haber sido citado en el último encuentro de reserva ante Huracán por cumplir una fecha de suspensión en la Copa Proyección tras llegar a la quinta tarjeta amarilla, y por la ausencia de Luca Regiardo por haber llegado a la quinta amarilla en la Liga Profesional, el mediocampista Alan Mereles fue convocado por el nuevo cuerpo técnico para ser una opción en el plantel de primera.

El volante central, categoría 2005, jugó 23 partidos sobre 30 posibles este año con la divisional que dirigía Bernardi, además de los dos encuentros disputados por Copa Santa Fe. En el actual Clausura de la reserva, jugó 11 encuentros (887 minutos en cancha) y marcó 2 goles, uno frente a Defensa y Justicia y otro ante Unión.

Fue uno de los puntos importantes en la 5ª división campeona con Ricardo Lunari como DT en 2023. Junto a Jerónimo Russo, Valentino Torrente, Pablo Altamirano y Francisco Scarpeccio, fue de los juveniles que más utilizó Bernardi.

Con Unión tiene día y hora confirmada

El debut de Lucas Bernardi como entrenador en su segunda etapa ya tiene día y hora confirmada por la Liga Profesional. Ante el Tatengue, será el viernes 31 de octubre, desde las 21.15, en el Coloso del Parque.