La Capital | Ovación | Newell's

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Con Lucas Bernardi al mando, la Lepra busca los puntos necesarios para no tener complicaciones en el cierre de la Liga

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

25 de octubre 2025 · 17:46hs
En Newells

CANOB

En Newell's, Bernardi está intentando forjar una reacción que comience desde el aspecto emocional.

Fue una semana muy movida para el plantel de Newell's de cara a la última curva del campeonato. Primero, fue el profe Fernando Luciani quien llevó las riendas de una adaptación física hasta que se conozca la confirmación esperada de que Lucas Bernardi iba a ser el entrenador Leproso en las últimas tres fechas frente a Unión, Huracán y Racing.

El miércoles, el excapitán campeón con el Rojinegro en 2013 tomó el mando del plantel de primera división y comenzó a darle rodaje futbolístico, pero por sobre todas las cosas intentar cambiarle el chip emocional a un grupo de futbolistas, entre jóvenes y experimentados, que no pueden levantar la cabeza y se hunden cada vez más en el pozo de la tabla anual.

Este viernes, el nuevo DT tuvo que tomar varias decisiones. De arranque, decidió realizar un doble turno y, posteriormente, habló en conferencia de prensa por primera vez con los periodistas en este segundo ciclo como entrenador. Para finalizar, concentró a todo el plantel de cara a la práctica matutina que se llevó adelante este sábado.

Newell's apunta a la intensidad

Por lo que pudo averiguar Ovación, las primeras sesiones fueron apuntadas a la intensidad de trabajos con pelota, en espacios reducidos y con movimientos tácticos precisos. Y, como en cada cambio de técnico, se respiró un aire renovado, apuntado a mejorar tanto el clima interno como el externo.

>> Leer más: A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

El domingo será el único día de descanso para la previa ante Unión, ya que el lunes la Lepra volverá a las prácticas en doble turno en Bella Vista. Los únicos tres futbolistas que trabajan diferenciado recuperándose de lesiones son David Sotelo, Ian Glavinovich y Alejo Navarro.

Alan Mereles, la cara nueva en Newell's

A pesar de no haber sido citado en el último encuentro de reserva ante Huracán por cumplir una fecha de suspensión en la Copa Proyección tras llegar a la quinta tarjeta amarilla, y por la ausencia de Luca Regiardo por haber llegado a la quinta amarilla en la Liga Profesional, el mediocampista Alan Mereles fue convocado por el nuevo cuerpo técnico para ser una opción en el plantel de primera.

>> Leer más: Todo Newell's se alineó con el "plan salvación": desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

El volante central, categoría 2005, jugó 23 partidos sobre 30 posibles este año con la divisional que dirigía Bernardi, además de los dos encuentros disputados por Copa Santa Fe. En el actual Clausura de la reserva, jugó 11 encuentros (887 minutos en cancha) y marcó 2 goles, uno frente a Defensa y Justicia y otro ante Unión.

Fue uno de los puntos importantes en la 5ª división campeona con Ricardo Lunari como DT en 2023. Junto a Jerónimo Russo, Valentino Torrente, Pablo Altamirano y Francisco Scarpeccio, fue de los juveniles que más utilizó Bernardi.

Con Unión tiene día y hora confirmada

El debut de Lucas Bernardi como entrenador en su segunda etapa ya tiene día y hora confirmada por la Liga Profesional. Ante el Tatengue, será el viernes 31 de octubre, desde las 21.15, en el Coloso del Parque.

Noticias relacionadas
Maxi Rodríguez, Mauro Formica y Lucas Bernardi, un símbolo de la unión de Newells en Bella Vista. 

Todo Newell's se alineó con el "plan salvación": desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Aldosivi realizaría un pedido formal a la AFA que beneficiaría a Newells.

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Lucas Bernardi dirigió el miércoles su primer entrenamiento en la primera de Newells.

Bernardi: "El amor y la lealtad por Newell's me hacen estar acá, aunque me digan loco"

Bernardi entendió que debía dejar de lado la cláusula que no le permitía saltar a la división superior.

Transición en Newell's: Bernardi, dentro del club, marca el camino más adecuado

Ver comentarios

Las más leídas

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Lo último

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo Cholo Montironi

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo "Cholo" Montironi

Newells encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Los directivos prepararon todo para que la cantante reconocida en todo el mundo vuelva a su escuela primaria y, por un momento, vuelva a ser Nicole Cucco
El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos
La Ciudad

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo Cholo Montironi
La Ciudad

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo "Cholo" Montironi

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central
Ovación

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Todo Newells se alineó con el plan salvación: desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Todo Newell's se alineó con el "plan salvación": desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Ovación
De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

Por Rodolfo Parody
Ovación

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Una última práctica donde quedó claro que los Alpine están muy lejos del resto en México

Una última práctica donde quedó claro que los Alpine están muy lejos del resto en México

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Policiales
Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

La Ciudad
Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo Cholo Montironi
La Ciudad

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo "Cholo" Montironi

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana
Información General

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones
Política

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria