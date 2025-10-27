La Capital | Política | La Libertad Avanza

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

El diputado nacional libertario consideró que "el gran perdedor en Santa Fe" en las elecciones de este domingo "fue el espacio político de Pullaro"

27 de octubre 2025 · 09:09hs
Nicolás Mayoraz

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Nicolás Mayoraz, diputado nacional por la Libertad Avanza

La Libertad Avanza (LLA), el partido político del presidente Javier Milei, obtuvo este domingo una amplia victoria electoral en la mayoría de las provincias, incluida Santa Fe, donde cosechó el 40 por ciento de los votos. Nicolás Mayoraz, diputado nacional por ese espacio, brindó una primera lectura de los resultados obtenidos ayer: “La gente reflexionó para que el presidente Javier Milei pueda contar con un mandato tranquilo”, dijo, y también destató que "el gran perdedor en Santa Fe fue la alianza política del gobernador Pullaro".

Según el escrutinio provisorio, la LLA avanza obtuvo en la provincia de Santa Fe el 40,67 por ciento de los votos, Fuerza Patria, con Caren Tepp al frente, sacó 28,70 por ciento y en tercer lugar quedó el espacio político oficialista, con la vicegobernadora Gisela Scaglia, con el 18,32 % de los sufragios.

Al realizar las primeras valoraciones, Mayoraz subrayó que “en las últimas semanas se veía o percibía una mejoría en la recepción del mensaje del presidente en la gente y un cambio en el humor social, pero nunca esperábamos este resultado. En Santa Fe imaginábamos un escenario con tres tercios y a último momento vimos que el espacio del gobernador Pullaro se iba quedando en las encuestas, pero la sorpresa mayor fue en la provincia de Buenos Aires”, subrayó Mayoraz.

>> Leer más: La Libertad Avanza triunfó con holgura en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

En declaraciones a LT8, el legislador santafesino admitió que el objetivo de máxima en cuanto a la provincia de Buenos Aires era “tratar de reducir al máximo el resultado de la elección del 7 de septiembre (cuando el oficialismo nacional sufrió una dura derrota) , y ahora con los resultados de ayer nos preguntamos si los guarismos de septiembre fueron reales o hubo algo raro. No es común que se cambie tanto, que una votación se revierta de esa manera. El 7 de septiembre, el peronismo nos sacó 14 puntos de diferencia y ayer hicimos una remontada histórica”.

En cuanto a los comicios de ayer, Mayoraz sostuvo que “la gente reflexionó sobre lo que significa en el plan de gobierno del presidente contar con un mandato tranquilo. La mayoría de los argentinos votó por este cambio hace dos años atrás y no tenía sentido quitarle apoyo al presidente en este momento”.

Embed - CONTUNDENTE TRIUNFO DE LA LIBERTAD AVANZA - NICOLÁS MAYORAZ

“Sobre todo aquellos que nos apoyaron en el ballotage de 2023, los que no estuvieron convencidos en la elección general, pero que apoyaron en la segunda vuelta. Nosotros teníamos a nuestros votantes fijos, pero había que volver a convencer a los que nos habían apoyado en el ballotage. Y eso se logró. La gente dijo que no quería volver atrás”, remarcó.

>> Leer más: Donald Trump felicitó a Javier Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"

Críticas a Provincias Unidas

Mayoraz destacó que “el mayor derrotado ayer a nivel nacional fue el kirchnerismo. Este resultado es más importante para la oposición que para el oficialismo. Creo que la oposición se va a reconfigurar a partir de estos resultados. También tendrán que reconsiderar sus posiciones espacios políticos como el del gobernador. En Santa Fe, el gran derrotado fue Pullaro, con una propuesta política ambigua que no termina de ser clara. Hoy en día, la gente entendió que no se puede estar con el kirchnerismo y estar con el kirchnerismo en el Congreso”, destacó.

Mayoraz manifestó que “entraron dos diputados por el espacio de Pullaro, y uno será opositor 100 por ciento, porque es socialista (por Pablo Farías). En el Congreso, el socialismo está junto a un kirchnerismo radicalizado, con pedidos de juicio político al presidente, con emplazamiento. Los cuestionamientos más severos los hace el socialismo. En Santa Fe, había una lista que tenía como primera candidata a Gisela Scaglia, del PRO, y como segundo a un socialista. La gente se dio cuenta que no es honesto, como propuesta electoral, llevar algo que parece esquizofrénico, llevar en una misma lista llevar a dos personas que van a votar siempre distinto. Eso hicieron el PRO y el socialismo en el Congreso”.

>> Leer más: La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

Acerca del futuro del gobierno nacional y los desafíos a enfrentar en lo que sería la segunda parte del gobierno de Milei, Mayoraz señaló que “el presidente ya manifestó anoche su actitud será la de ir a dialogar con mucha humildad. Después de un triunfo con el de anoche, podría decir ahora vengan todos al pié, y no. Dijo vamos a hablar mañana mismo. Tenemos por delante la reforma tributaria, la modernización laboral, y necesitamos el acompañamiento de los gobernadores y de las fuerzas políticas provinciales”.

Noticias relacionadas
La Libertad Avanza ganó en Santa Fe producto de una alianza social entre jóvenes de los sectores populares y franjas de las clases medias y altas del campo y las ciudades. 

Santa Fe: una mayoría silenciosa movida por el apoyo a Milei, el rechazo al pasado y el miedo

Un eufórico Javier Milei festeja el triunfo nacional de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.

Categórico triunfo de La Libertad Avanza en todo el país: obtuvo 40,7 % de los votos frente al 31,6 % del peronismo

Los diputados electos Yamile Tomassoni y Agustín Pellegrini, y la diputada y armadora de La Libertad Avanza Romina Diez (centro).

La Libertad Avanza triunfó con holgura en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

Agustín Pellegrini y Romina Diez festejan el triunfo de La Libertad Avanza.

Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

Ver comentarios

Las más leídas

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Lo último

El tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

El tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

La Libertad Avanza obtuvo cuatro bancas, Fuerza Patria tres y Provincias Unidas dos. Uno por uno, los diputados santafesinos

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo
POLITICA

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

En Santa Fe, casi 40% de la gente no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos
Política

En Santa Fe, casi 40% de la gente no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo
Información General

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe
Política

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Ovación
La oposición de Newells convocó a la unidad detrás de Lucas Bernardi y el equipo

Por Rodolfo Parody
Ovación

La oposición de Newell's convocó a la unidad detrás de Lucas Bernardi y el equipo

La oposición de Newells convocó a la unidad detrás de Lucas Bernardi y el equipo

La oposición de Newell's convocó a la unidad detrás de Lucas Bernardi y el equipo

El escándalo de un final que evitó otro Austin de Franco Colapinto y apuntaló al nuevo líder

El escándalo de un final que evitó otro Austin de Franco Colapinto y apuntaló al nuevo líder

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Policiales
Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con cocaína

La Ciudad
El tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %
Política

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %

Romina Diez: La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios
Política

Romina Diez: "La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios"

Balance positivo de Kicillof: De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno
Política

Balance positivo de Kicillof: "De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno"

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe
Política

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Scaglia: Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más
Política

Scaglia: "Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más"

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
Política

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes

Estamos muy contentos, aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA
Política

"Estamos muy contentos", aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa
Política

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia
politica

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman
Información General

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador
Política

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo
Información General

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Javkin y la Boleta Única: Es más transparente, ágil y termina con las trampas
Política

Javkin y la Boleta Única: "Es más transparente, ágil y termina con las trampas"

Cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Scrabble, un deporte de la mente que en Rosario tiene un tricampeón mundial

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble, un "deporte de la mente" que en Rosario tiene un tricampeón mundial