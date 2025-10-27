La Capital | La Ciudad | CEC

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

El CEC inaugura el viernes 31 de octubre una nueva edición de su programa dedicado a la experimentación artística con 28 proyectos seleccionados de todo el país

27 de octubre 2025 · 16:14hs
Emergentes vuelve al CEC

Emergentes vuelve al CEC

El próximo viernes 31 de octubre a las 20 se inaugura "Emergentes 2025" en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) ubicado en Paseo de las Artes y el río Paraná). En esta edición del festival se presentarán los 28 proyectos seleccionados y premiados a través de la convocatoria nacional, que promueve la experimentación y el desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas. La muestra también se podrá visitar el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre de 16 a 20, con entrada libre y gratuita.

Durante la inauguración habrá barra y música en vivo en formato live set de Agustina Lofi, artista cuyo video fue seleccionado en la convocatoria. La propuesta invita al público a transitar por diferentes espacios para poder vivenciar las producciones de artistas de todo el país. Este año, como novedad, se presentarán de manera simultánea los proyectos seleccionados en todas las categorías: Intervenciones en el espacio, Fotografía, Expresiones digitales y Producción audiovisual

'Emergentes' es un programa del CEC que promueve la práctica artística como un espacio de investigación sensible, encuentro y experimentación. La edición 2025 se desarrolló con una perspectiva amplia y diversa, que incluyó instancias de acompañamiento, desarrollo y presentación pública. Las obras exploran las relaciones entre cuerpos, materiales y espacios, proponiendo modos de creación sostenidos en una sensibilidad ecológica hacia los afectos y las formas de vida compartidas.

Intervenciones en el espacio

En las tres naves centrales del CEC se presentan instalaciones que proponen nuevas experiencias de las prácticas artísticas y del modo en que el espacio y los cuerpos se encuentran. Los artistas desarrollaron sus proyectos a lo largo de varios meses de trabajo con el acompañamiento curatorial de Mauro Guzmán y Georgina Ricci. De esos intercambios surgieron procesos de producción, resolución y conceptualización que fueron madurando con el tiempo.

'El sueño de la casa propia', de Nicolás Gómez (Rosario), parte del dibujo y de un conjunto de telas -nuevas, recuperadas o donadas por amigos y familiares- que conforman paredes y techos sostenidos por una estructura que reconstruye simbólicamente la primera casa. A partir de materiales sencillos y familiares, la instalación propone una construcción frágil y mutable que explora la idea de hogar como espacio compartido y afectivo.

'Paisaje futuro', de Tadeo Homps (Buenos Aires), toma como referencia el Monumento a la Bandera y su entorno, situado entre la ciudad y el río Paraná. La instalación reconstruye su planta a través de una serie de canteros donde crecen especies nativas y agrícolas de la región, proponiendo un ecosistema vivo en transformación. El proyecto explora la convivencia entre lo natural y lo construido, y especula sobre un tiempo en el que la vida vegetal redefine las formas del paisaje. El proyecto cuenta con la colaboración del Centro Agroecológico Biodinámico Rosario y del Taller de Huerta Agroecológica del Programa Nueva Oportunidad.

'Masa boba', de Julia Martínez y Paulina Santi (Rosario), parte del globo BoBo, objeto de fiesta popular y familiar, para construir una masa suspendida que transforma el espacio que la rodea. Con más de quinientos globos inflados con aire, la instalación propone otra relación con el entorno y una experiencia cambiante de escala y densidad.

'Monstruo del Paraná', de Florencia Silva (Mar del Plata), Mar Legón (Mar del Plata) y Selene Cráteres (Córdoba), surge de una colaboración itinerante atravesada por residencias, viajes y encuentros entre ciudades. La instalación, construida con estructuras de hierro y madera recubiertas por bolsas y redes recicladas, toma forma como una criatura mítica que parece emerger del río. El proyecto sostiene una relación afectiva y material con el Paraná, donde las artistas ensayan modos de creación colectiva y supervivencia en medio del plástico, el agua y la ciudad.

'Silvia la vidente', de Tarcisio Drusin (Rosario), propone una instalación interactiva que al detectar la presencia de una mano, activa una secuencia de frases generadas mediante combinaciones aleatorias, produciendo un mensaje distinto en cada encuentro. El proyecto explora la relación entre lenguaje, tecnología y adivinación como formas de conocimiento.

'El último hogar de los pájaros', de Francisco Paccini (Mar del Plata), registra una acción realizada con hojas de eucalipto en el marco de una residencia en General Pueyrredón. El video instalación surge de la exploración de un territorio atravesado por la lógica extractivista, donde el cuerpo del propio artista recorre un bosque plantado para ser destruido. La pieza se sitúa en ese tránsito -entre la contemplación y la urgencia- como una forma de experiencia y señalamiento.

Fotografía Experimental

Desde el hall del CEC, recorriendo los pasillos hasta los galpones, se presentan proyectos que abordan la fotografía como un campo de experimentación material y conceptual. En distintos soportes -analógicos y digitales-, estas propuestas exploran el acto fotográfico, la luz y la superficie como zonas de investigación. Integran esta sección 'Presión y superficie', de Alfredo Teófilo Cuello (Santa Rosa del Conlara, San Luis); 'Análogo digital', de Facundo Martín Alejandro Dondo Salinas (Rosario); '1000 años al sol', de Gabriela Ballesi (Buenos Aires); y 'Papelitos', de Julieta López (Rosario).

Expresiones digitales

Desde la Nave 1 hasta los pasillos se verán obras que exploran las posibilidades creativas de lo digital y lo electrónico: 'Error de Identidad', se trata de un brazo robot que realiza retratos hechos con diferentes técnicas de pintura de Bernardo Clausi (La Plata); 'Un ensayo sobre el rojo', de Eva Nirich (Córdoba); 'Adiós por ahora', de Valentín Caso Rosendi (La Plata); 'Equilibrio', de Tomas Melisa (Santa Fe); 'Utopía', de Daiana Rodríguez Q. (Caballito); 'Militancia: Tríptico, La Calle', de Alejandro Saenz (Buenos Aires); 'Autorretrato en el hospital', de Almendra Acosta Almendra (San Fernando del Valle de Catamarca); 'Alive', de Luciana Guerra (Rosario); 'Futuristmos', de Lucia Rondina (Santa Fe); 'Visiones del Fungiceno', de Angel Salazar (Buenos Aires); y 'Rosario, Santa Fe', de Julia Urresti y Facundo Dondo (Rosario). En tanto que a Natalia Scuzarello (Buenos Aires) con su obra 'Temporal' se la invitó a participar de Nerd, por lo que no estará exhibida en esta oportunidad.

Producción audiovisual

En la nave 5 habrá un cine, donde podrán verse los proyectos ¡Ño!, de Silvana Staudinger, (Santa Rosa); Pechuguita, de Caleido, de Sofia Luz Prado (Rosario); De Otro mundo II,de Paola Guglietti (Buenos Aires); Peste, de Natacha Ambros (La Plata); Fracaso, de Macarena Villalobo (Rosario); y Épica, de Agustina Siffredi y Ailín Arancón Agelet (Rosario).

Cabe señalar que durante el mes de noviembre las categorías 'Intervenciones en el Espacio' y 'Fotografía Experimental' podrán visitarse de viernes a domingo de 16 a 20 con entrada libre y gratuita.

Emergentes

La Municipalidad de Rosario, a través del Centro de Expresiones Contemporáneas, todos los años invita a nuevas y nuevos artistas de todo el país a participar de la convocatoria en el marco del programa 'Emergentes', que impulsa prácticas experimentales de todo el país. Reúne proyectos que atraviesan distintas disciplinas y exploran materiales, procesos y modos contemporáneos de crear y compartir cultura.

Para esta edición se recibieron 241 propuestas (el doble que el año pasado) de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Misiones, Salta, Córdoba, Catamarca, Mendoza, Tucumán, Neuquén, San Luis. A los proyectos seleccionados se les otorgaron premios en concepto de estímulo a la producción.

El jurado estuvo integrado en esta ocasión por Mauro Guzmán, coordinador artístico de Casa Vanzo Wernicke; Carla Barbero, curadora independiente, y Georgina Ricci, curadora del Museo de arte contemporáneo de Rosario.

El objetivo es impulsar el desarrollo de estas prácticas artísticas, ofreciéndoles un espacio de visibilización, exposición e intercambio. El perfil de propuestas que se seleccionan están orientadas a la experimentación y se contemplan especialmente aquellas que traten temáticas relacionadas a la sostenibilidad ambiental y la ecología, ya que estos ejes atraviesan la programación del CEC. El programa forma parte del plan de fomento al desarrollo cultural del municipio, por lo que se otorgaron premios en concepto de estímulo a la producción.

Noticias relacionadas
Autos incendiados en barrio Martin. Fue este lunes a la madrugada en 3 de Febrero al 300.

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

el tiempo en rosario: lunes nublado, ventoso y con la maxima en descenso

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

Abre la inscripción a las residencias universitarias de la UNR

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

Maestras jardineras, una profesión que atraviesa desafíos cada vez mayores.

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Ver comentarios

Las más leídas

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Lo último

Control mecánico: las claves para una inversión segura en autos usados

Control mecánico: las claves para una inversión segura en autos usados

Los autos eléctricos avanzan, pero a paso lento en Argentina

Los autos eléctricos avanzan, pero a paso lento en Argentina

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Fue un ataque en manada y a traición"

Los padres de Luciano, el chico golpeado por sus compañeros, se manifestaron frente al colegio María Auxiliadora de Funes. Piden sanciones ejemplares

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: Fue un ataque en manada y a traición
Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Balacera al Heca: el adolescente detenido fue imputado por tentativa de homicidio
Policiales

Balacera al Heca: el adolescente detenido fue imputado por tentativa de homicidio

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales
Política

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026
Información General

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Ovación
La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México
Ovación

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México

Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Policiales
Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos
Policiales

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Balacera al Heca: el adolescente detenido fue imputado por tentativa de homicidio

Balacera al Heca: el adolescente detenido fue imputado por tentativa de homicidio

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

La Ciudad
El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional
La Ciudad

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

La Libertad Avanza triunfó con holgura en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

Por Facundo Borrego
Política

La Libertad Avanza triunfó con holgura en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad
Política

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei
Política

Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: Fue una elección muy difícil
Política

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"

El presidente y un triunfo que resultó inesperado por su magnitud

Por Javier Felcaro
Política

El presidente y un triunfo que resultó inesperado por su magnitud

Santa Fe: una mayoría silenciosa movida por el apoyo a Milei, el rechazo al pasado y el miedo

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Santa Fe: una mayoría silenciosa movida por el apoyo a Milei, el rechazo al pasado y el miedo

No pudimos, pero sepan que no están solos, le dijo Caren Tepp al peronismo
Política

"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo

Comprá, campeón: el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial
Economía

"Comprá, campeón": el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street
Economía

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

Javkin habló tras el triunfo de LLA: Rosario no quiere volver atrás
Política

Javkin habló tras el triunfo de LLA: "Rosario no quiere volver atrás"

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco
Política

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo
Política

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires
Política

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %
Política

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %

Romina Diez: La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios
Política

Romina Diez: "La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios"

Balance positivo de Kicillof: De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno
Política

Balance positivo de Kicillof: "De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno"

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe
Política

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Scaglia: Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más
Política

Scaglia: "Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más"

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
Política

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes