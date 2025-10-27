La Capital | Ovación | Newell's

Las figuras emblemáticas de Newell's cierran filas con Lucas Bernardi

El club del Parque publicó fotos en las que se aparecen el Tata Martino, Nacho Scocco, Mateo, Sperdutti y Damiani en la práctica de Bella Vista

27 de octubre 2025 · 15:52hs
Nacho Scocco y Pomelo Mateo

CANOB

Nacho Scocco y Pomelo Mateo, junto a Lucas Bernardi en el Centro Jorge Griffa.

Newell's empezó la semana que desembocará en el debut de Lucas Bernardi al frente del equipo. El viernes será la primera de las tres finales del conjunto rojinegro en el torneo Clausura, en procura de conseguir los puntos necesarios que le eviten perder la categoría.

La Lepra recibirá a Unión, a las 21.15, y el mundo rojinegro se encolumnó detrás del entrenador y el equipo.

"La bandera que nos une" publicó el club del Parque en sus redes sociales este lunes, junto a varias fotos en las que aparecen figuras reconocidas de la historia de Newell's en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, dando una señal clara de respaldo a Bernardi, responsable del equipo en este último tramo de la temporada.

Los que concurrieron al entrenamiento para brindarle la confianza a Bernardi fueron el Tata Gerardo Martino, Ignacio Scocco, Diego Mateo, Mauricio Sperduti y Raúl Damiani. Una demostración de lo que requiere Newell's en esta situación límite en la que se encuentra.

image - 2025-10-27T150015.912
El Tata Martino, Scocco, Sperduti y Mateo en Bella Vista. Movilizados por el difícil momento del equipo.

El Tata Martino, Scocco, Sperduti y Mateo en Bella Vista. Movilizados por el difícil momento del equipo.

Con Lucas Bernardi desde la primera hora

El propio Bernardi dio una conferencia de prensa el viernes pasado y contó que varios ex futbolistas de Newell's le dieron su respaldo desde un primer momento para este particular momento que atraviesa el equipo. Si bien aclaró que era posible que se olvidara de alguno, mencionó a "Mario (Zanabria), Cejas, Fagiani, el Tata (Martino), Maxi (Rodríguez), el Tano (Vella), Roque Alfaro, Ivan Gabrich".

En una de las fotos se muestra al capitán Ever Banega abrazado con Mateo. Y en otra, conversando con el Tata Martino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1982858808516063391&partner=&hide_thread=false

La semana pasada, el club subió fotos a las redes sociales en las que se observa Maxi Rodríguez y Mauro Formica en Bella Vista, mirandola práctica y acompañando a Bernardi.

> Leer más: La oposición de Newell's convocó a la unidad detrás de Lucas Bernardi y el equipo

En el arco político, el comportamiento fue similar. Los principales referentes de la oposición, Ignacio Boero, Julián González y Cristian D'Amico, quienes aspiran a acceder a la presidencia del club, manifestaron su apoyo a la designación de Bernardi en reemplazo de Cristian Fabbiani, ratificando cada uno la postura en una entrevista con La Capital.

