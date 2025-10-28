La Capital | Ovación | Judo

El joven campeón argentino de judo que es sensación y lo guía un histórico olímpico

Juan Martín Caffaratti, de Gimnasia, es campeón nacional sub-13 de judo y subcampeón sudamericano. Su Sensei es Gastón García, que disputó 4 Juegos Olímpicos.

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

28 de octubre 2025 · 06:10hs
Juan Martín Caffaratti

Juan Martín Caffaratti, el primero desde la izquierda, en el podio final en Paraguay. Gran subcampeonato de judo del joven de Gimnasia.
Juan Martín Caffaratti

Juan Martín Caffaratti, un judoca que se viene destacando seguido y viene haciendo camino compitiendo para Gimnasia.
El joven judoca rosarino en acción. ya se adjudicó varios títulos nacionales.

El joven judoca rosarino en acción. ya se adjudicó varios títulos nacionales.

Orgullo de su familia, prodigio de Gimnasia y embajador de la ciudad. Juan Martín Caffaratti tiene apenas 12 años y ya sabe lo que es ser campeón de judo. Pero más que el título, su felicidad está en el camino, que lo invita a superarse y crecer, como deportista y como persona. Las artes marciales, inevitablemente, conducen a ese destino.

Pasaron horas y horas de entrenamiento. Juan Martín entrena los cinco días de la semana para su club Gimnasia y Esgrima y los sábados lo hace con el seleccionado santafesino. Al tener 12 años compite en la categoría sub-13 (11 y 12 años), luego pasará a sub-15 (13 y 14 años) y, por último, a cadete (15 y 16 años), antes de pegar el salto a junior.

Un campeón apadrinado por un histórico judoca olímpico

A Juan Martín ya no le queda nada por ganar en territorio nacional. Desde que está en la categoría sub-13, entre torneos nacionales y provinciales, en todos subió al podio: ganó 8 oros, 2 platas y 2 bronces. Se consagró campeón santafesino, de la región centro, del Metropolitano de Buenos Aires y recientemente del campeonato argentino. Sin contar el flamante subcampeonato sudamericano.

Detrás de este enorme talento rosarino está el Sensei Gastón García. Este nombre es uno de los más trascendentes de esta disciplina marcial en la historia argentina. Gastón fue cuatro veces olímpico en Seúl 1988 (fue 7 y obtuvo diploma), Barcelona 1992, Atlanta 1996 (5, también con diploma) y Sydney 2000.

>>Leer más: El escándalo de un final que evitó otro Austin de Franco Colapinto y apuntaló al nuevo líder

image (6)
Juan Martín Caffaratti, un judoca que se viene destacando seguido y viene haciendo camino compitiendo para Gimnasia.

Juan Martín Caffaratti, un judoca que se viene destacando seguido y viene haciendo camino compitiendo para Gimnasia.

Además ganó el oro en los Panamericanos Mar del Plata 1995 y fue bronce en La Habana 1991 y Winnipeg 1999. Un atleta enorme.

“Juan Martin comenzó con el deporte incentivado por nosotros. Yo hacía judo de chico y conocía la disciplina. Todo empezó como un juego pero, si bien en la familia no tenemos judocas profesionales, el tomó como referente a su Sensei Gastón García, olímpico en la disciplina, y referente a nivel nacional que lo acompaña desde sus comienzos", comentaron Sebastián y Andrea, padre y madre de Juan Martín..

"Gracias a él, Juan descubrió esta pasión. Los padres acompañamos su pasión orgullosos del camino que eligió con tan poca edad y seguiremos incentivando su desarrollo. Antes de empezar judo hizo futbol, rugby, básquet y esgrima, pero nunca se apasionó por esos deportes como con el judo”, agregaron.

Subcampeón sudamericano ante los mejores del continente

Juan Martín Caffaratti cruzó la frontera nacional y tuvo su estreno foráneo. Representó a Argentina en el Tour Sudamericano, que se disputó este domingo 26 de octubre en Asunción de Paraguay, donde confluyeron los mejores judocas del continente. Logró un gigantesco subcampeonato.

En la categoría sub-13, Juan Martín venció al brasileño Menasseh Nahon y al chileno Ignacio Torres, mientras que cayó ante el campeón invicto Caua Mendes y Pedro Oliveira, también brasileros. Con dos victorias y dos derrotas, el rosarino prevaleció en el desempate por ejecutar mejores técnicas y logró el subcampeonato sudamericano. El pequeño gigante sigue haciendo de las suyas.

81686464
El joven judoca rosarino en acción. ya se adjudicó varios títulos nacionales.

El joven judoca rosarino en acción. ya se adjudicó varios títulos nacionales.

Noticias relacionadas
Gustavo Lechner en AFA. Los instructores y exárbitros se juntaron para los cursos que dio la FIFA en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. El rosarino resaltó el encuentro. 

Gustavo Lechner fue seleccionado a un curso Fifa para instructores de árbitros

Asociación Rosarina de Fútbol. El libro Rosario, capital del fútbol llega a la facultad de Ciencia Política.

Asociación Rosarina de Fútbol: el libro "Rosario, capital del fútbol" será presentado en Ciencia Política

Clínica de fútbol. Se realizará el lunes 3 de noviembre en Villa Gobernador Gálvez

Se viene la tercera clínica en el fútbol infantojuvenil en Villa Gobernador Gálvez

Un festejo del gallardo ganador de la primera fase, Jockey Club. Ahora deberá refrendarlo en las finales del Torneo Regional del Litoral de urgby.

Regional del Litoral de rugby presenta las finales que se jugarán en el Jockey Club

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Lo último

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

La Libertad Avanza se hizo fuerte en el centro y dominó el oeste y norte de Rosario

Los libertarios promediaron el 50 por ciento de los votos dentro de los bulevares y se consolidaron en diversos barrios. 
La Libertad Avanza se hizo fuerte en el centro y dominó el oeste y norte de Rosario

Por Lucas Ameriso

Toses de primavera: ¿Por qué los virus tardan tanto en irse?

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Toses de primavera: ¿Por qué los virus tardan tanto en irse?

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 
La Ciudad

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Política

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Ovación
Ajedrez: Newells organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18
Ovación

Ajedrez: Newell's organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

Ajedrez: Newells organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

Ajedrez: Newell's organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

El joven campeón argentino de judo que es sensación y lo guía un histórico olímpico

El joven campeón argentino de judo que es sensación y lo guía un histórico olímpico

Gustavo Lechner fue seleccionado a un curso Fifa para instructores de árbitros

Gustavo Lechner fue seleccionado a un curso Fifa para instructores de árbitros

Policiales
Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado
Policiales

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

La Ciudad
Toses de primavera: ¿Por qué los virus tardan tanto en irse?

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Toses de primavera: ¿Por qué los virus tardan tanto en irse?

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia
Información General

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU
Economía

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana
Economía

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio
Policiales

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina
Economía

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei
Economía

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei

Trump felicitó a Milei: Nuestra confianza en él quedó justificada
Política

Trump felicitó a Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos
Política

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo
Información General

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe
Política

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada
POLICIALES

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo
LA CIUDAD

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Mayoraz celebró el apoyo a LLA: Milei puede tener un mandato tranquilo
POLITICA

Mayoraz celebró el apoyo a LLA: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei
Política

Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: Fue una elección muy difícil
Política

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"