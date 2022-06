Afirman que el estado de salud del Patón Bauza está en un punto de "no retorno"

El ex entrenador de Central e ídolo canalla, que se retiró el año pasado de la actividad profesional, sufre el mal de Alzheimer

El estado de salud del ex entrenador Edgardo Bauza, quien sufre el mal de Alzheimer, está en un punto de "no retorno". Así lo indicó un dirigente de la Liga de Quito de Ecuador, club con el que el ex Central ganó la Copa Libertadores.