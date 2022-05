Confirman que Edgardo Bauza tiene Alzheimer: el apoyo en las redes sociales

Juan Manuel Pons, el popular “Bambino”, confirmó que el ex jugador y entrenador no está nada bien debido al padecimiento que está avanzado y hace días difíciles . El DT fue campeón de la Copa Libertgadores con LDU de Quito y San Lorenzo. Además, de la Recopa Sudamericana 2010 con el equipo ecuatoriano. Pasó también por el Sao Paulo y dirigió a Christian Cueva.

“A veces lo ve a la Brujita y dice ‘ah, mira, no juega más’, y ahí se da cuenta que metió la pata, enseguida rebobina y cambia de tema”, contó Pons, y reveló que Bauza “tiene muy avanzado el Alzheimer y hoy está complicado. Una rabieta te dispara para cualquier lado”. De inmediato, una catarata de mensajes inundaron las redes sociales sorprendidos ante la noticia sobre la salud del técnico.

“Al Patón’le empezó a agarrar después de la Copa Argentina. Somos seres muy frágiles. Hoy vive en Quito y un poco en Rosario. Se confunde los colores y hasta el orden de las comidas”, reveló Pons, en referencia al trofeo que alzó en 2018 al frente del primer equipo de Central, club en el que fue campeón como entrenador y como fútbolista en el Campeonato Nacional 1980 y el torneo de Primera División 1986-1987. .

"Le pregunté al hijo si él lo sufre y me dijo que no, lo que pasa es que no se da cuenta", reveló el relator de Espn que se hizo famoso por gritar los goles de la Premiere League con tonadas de canciones clásicas de los Beatles y los Rolling Stones.

El último cargo de Edgardo Bauza

Luego de dirigir a Central, Bauza decidió dejar de ser entrenador y tomó por primera vez el cargo de asesor deportivo, lo hizo en uno de los clubes que más agradecido está con él por sus logros en la Copa Libertadores: el LDU de Quito.

“¡El Profesor Edgardo Bauza regresa a su casa! Se suma a nuestro equipo de trabajo con el rol de Asesor Deportivo. Sin duda su aporte y experiencia será muy valioso tanto para el Cuerpo Técnico del Profesor Pablo Repetto como para los jugadores”, anunciaba el equipo ecuatoriano en redes sociales en septiembre del 2019. Sin embargo, su retiro oficial como técnico lo cumplió recién en el 2021.

El año pasado, Gustavo Lescovich, amigo y representante de Bauza, confirmó que el bicampeón de la Copa Libertadores de América había decidido dejar de trabajar. “Siempre fui una persona abierta al diálogo, a contar y no a ocultar los temas vinculados con mi profesión. No importaba si eran buenas o malas noticias, alegrías o tristezas”, expresó el Patón en el recordado documento con el que se despidió.

“Sentí que, por lo que el fútbol genera, compartir mis sensaciones y pensamientos era la forma correcta de respetar y agradecer a quienes se interesaban por lo que había”, concluyó.

