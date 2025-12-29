El ranking de seguridad de los nuevos autos del 2025 según la Latin NCAP
A través del análisis detallado de las pruebas de choque, se confeccionó una lista con los porcentajes de protección en cada categoría de los informes oficiales
29 de diciembre 2025·13:25hs
Un vehículo seguro es fundamental para protegerse de los peligros que conlleva el tránsito en las calles y rutas del país, por lo que la seguridad vial es una prioridad indiscutible para los conductores y sus familias o acompañantes. Por ello, la Latin NCAP realiza rigurosos ensayos de choques para analizar el desempeño de cada modelo frente a un accidente.
Con el objetivo de transparentar esta realidad y fomentar la prevención, elevan los estándares a la par de la llegada de nuevas tecnologías, por lo que los niveles de exigencia de estos tests son cada vez más altos. En los últimos años se unificó la evaluación de protección para adultos y niños con una valoración final de estrellas que obliga a las marcas a elevar su compromiso con la integridad física de las personas.
Este 2025 marcó un período de intensa actividad para la Latin NCAP, que puso a prueba a una variada flota de modelos lanzados recientemente en el mercado de la región. Si bien buscan informar a los compradores, también tienen como objetivo presionar a los fabricantes para que eleven la vara con sus estándares de seguridad, más allá de las normativas locales.
A partir de estas evaluaciones, los vehículos deben demostrar un rendimiento sólido en cuatro pilares fundamentales: protección del ocupante adulto, protección del ocupante infantil, protección a peatones y usuarios vulnerables de las vías, y sistemas de asistencia a la seguridad.
Los modelos más seguros del 2025
1. Kia K4 Sedán / Hatchback (+6 Airbags): 5 estrellas
Publicado en septiembre de 2025, este modelo se posicionó como el mejor en protección para adultos con un 92%. Además, registró un 90% en protección infantil, 77% para peatones y un 84% en asistencias de seguridad.
Con datos publicados en noviembre de 2025, el SUV de fabricación regional mantuvo su hegemonía con un 91% en protección de adultos. Sus otros puntajes fueron 90% en protección infantil, 68% en peatones y 92% en sistemas de asistencia.
3. Kia Sportage (+6 Airbags): 5 estrellas
Sus resultados se revelaron en diciembre de 2025, destacando como el vehículo con mejores asistencias de seguridad del año (98%). Logró un 90% en protección de adultos, 92% en niños y un 71% para peatones.
4. Nissan Nuevo Kicks (+6 Airbags): 5 estrellas
El informe de marzo de 2025 demostró una renovación total en seguridad para este modelo, alcanzando un 90% en adultos, 92% en infantes, 76% en peatones y un 85% en tecnologías de asistencia.
5. Volkswagen Tera (+6 Airbags): 5 estrellas
Publicado en junio de 2025, este nuevo integrante del segmento SUV registró un sólido 90% en protección de adultos, 87% en niños, 76% en peatones y un 85% en asistencias.
Evaluado en octubre de 2025, este modelo coreano alcanzó un 84% en protección de adultos, un excelente 92% en infantes, 75% en peatones y un sobresaliente 96% en tecnologías de asistencia.
9. Kia EV4 (+6 Airbags): 5 estrellas
Publicado en diciembre de 2025, la apuesta eléctrica registró un 83% en adultos, 92% en niños y un 98% en asistencias, aunque su protección a peatones bajó al 69%.
10. Renault Kardian (+6 Airbags): 5 estrellas
Sus resultados de noviembre de 2025 mostraron una mejora significativa para la marca, con un 83% en adultos, 83% en niños, 73% en peatones y un 84% en asistencias.
Los peores calificados por la Latin NCAP
En la continuación de las pruebas realizadas por la Latin NCAP se observa una importante brecha entre los diez modelos de autos mejor valorados y los seis peores, ya que entre el 10º (Renault Kardian de 5 estrellas) y el 11º (Suzuki Baleno de 2 estrellas) el margen es grande. Al respecto, estos son los vehículos nuevos peor calificados:
11. Suzuki Baleno (+6 Airbags): 2 estrellas
Evaluado en diciembre de 2025, la versión más equipada de este modelo logró un 82% en adultos, pero sus cifras en protección infantil (65%) y peatones (48%) fueron moderadas, con un 58% en asistencias.
12. Toyota Yaris Cross (+6 Airbags): 2 estrellas
El informe de diciembre de 2025 otorgó a este SUV un 77% en protección de adultos, 69% en niños, 56% en peatones y un 58% en tecnologías de asistencia.
13. Toyota Yaris Sedán / Hatchback (+6 Airbags): 2 estrellas
También publicado en diciembre de 2025, este modelo obtuvo un 66% en protección de adultos, 64% en niños, 54% en peatones y un 58% en asistencias.
Evaluado también en diciembre de 2025, la versión de entrada con solo dos bolsas de aire vio caer su protección de adultos a un 45% (frente al 82% de la versión de 6 airbags), manteniendo los bajos niveles de protección infantil (65%) y peatones (48%).
15. Peugeot 2008 (+4 Airbags): 1 estrella
Sus datos publicados en junio de 2025 revelaron un desempeño pobre en protección de adultos con solo un 42%. En niños alcanzó un 59%, en peatones un 54% y en asistencias un 56%.
16. Citroen Basalt (+4 Airbags): 0 estrellas
El último lugar del año lo ocupa este modelo, cuyos resultados se publicaron en octubre de 2025. Registró apenas un 39% en protección de adultos y un magro 35% en asistencias de seguridad, con un 58% en niños y 53% en peatones.
