La Capital | Motores | seguridad

El ranking de seguridad de los nuevos autos del 2025 según la Latin NCAP

A través del análisis detallado de las pruebas de choque, se confeccionó una lista con los porcentajes de protección en cada categoría de los informes oficiales

29 de diciembre 2025 · 13:25hs
La Latin NCAP detalló la capacidad de seguridad de los nuevos modelos de 2025.

La Latin NCAP detalló la capacidad de seguridad de los nuevos modelos de 2025.

Un vehículo seguro es fundamental para protegerse de los peligros que conlleva el tránsito en las calles y rutas del país, por lo que la seguridad vial es una prioridad indiscutible para los conductores y sus familias o acompañantes. Por ello, la Latin NCAP realiza rigurosos ensayos de choques para analizar el desempeño de cada modelo frente a un accidente.

Con el objetivo de transparentar esta realidad y fomentar la prevención, elevan los estándares a la par de la llegada de nuevas tecnologías, por lo que los niveles de exigencia de estos tests son cada vez más altos. En los últimos años se unificó la evaluación de protección para adultos y niños con una valoración final de estrellas que obliga a las marcas a elevar su compromiso con la integridad física de las personas.

Este 2025 marcó un período de intensa actividad para la Latin NCAP, que puso a prueba a una variada flota de modelos lanzados recientemente en el mercado de la región. Si bien buscan informar a los compradores, también tienen como objetivo presionar a los fabricantes para que eleven la vara con sus estándares de seguridad, más allá de las normativas locales.

A partir de estas evaluaciones, los vehículos deben demostrar un rendimiento sólido en cuatro pilares fundamentales: protección del ocupante adulto, protección del ocupante infantil, protección a peatones y usuarios vulnerables de las vías, y sistemas de asistencia a la seguridad.

Los modelos más seguros del 2025

1. Kia K4 Sedán / Hatchback (+6 Airbags): 5 estrellas

Publicado en septiembre de 2025, este modelo se posicionó como el mejor en protección para adultos con un 92%. Además, registró un 90% en protección infantil, 77% para peatones y un 84% en asistencias de seguridad.

Kia K4 Latin NCAP 2025

2. Volkswagen Taos (+6 Airbags): 5 estrellas

Con datos publicados en noviembre de 2025, el SUV de fabricación regional mantuvo su hegemonía con un 91% en protección de adultos. Sus otros puntajes fueron 90% en protección infantil, 68% en peatones y 92% en sistemas de asistencia.

Volkswagen Taos latin NCAP

3. Kia Sportage (+6 Airbags): 5 estrellas

Sus resultados se revelaron en diciembre de 2025, destacando como el vehículo con mejores asistencias de seguridad del año (98%). Logró un 90% en protección de adultos, 92% en niños y un 71% para peatones.

Kia Sportage

4. Nissan Nuevo Kicks (+6 Airbags): 5 estrellas

El informe de marzo de 2025 demostró una renovación total en seguridad para este modelo, alcanzando un 90% en adultos, 92% en infantes, 76% en peatones y un 85% en tecnologías de asistencia.

Nissan Nuevo Kicks

5. Volkswagen Tera (+6 Airbags): 5 estrellas

Publicado en junio de 2025, este nuevo integrante del segmento SUV registró un sólido 90% en protección de adultos, 87% en niños, 76% en peatones y un 85% en asistencias.

Volkswagen Tera

6. Volkswagen Jetta / Vento (+6 Airbags): 5 estrellas

En mayo de 2025, el sedán enfocado en los mercados de Argentina y Uruguay obtuvo un 87% en adultos, 90% en protección infantil, 73% en peatones y un 91% en asistencias de seguridad.

Volkswagen Jetta - Vento

7. Volkswagen Nuevo Tiguan (+6 Airbags): 5 estrellas

Sus cifras se publicaron en diciembre de 2025, marcando un 86% en adultos, 81% en niños y un destacado 80% en protección de peatones, con un 92% en asistencias.

Volkswagen Nuevo Tiguan

8. Hyundai Tucson (+6 Airbags): 5 estrellas

Evaluado en octubre de 2025, este modelo coreano alcanzó un 84% en protección de adultos, un excelente 92% en infantes, 75% en peatones y un sobresaliente 96% en tecnologías de asistencia.

Hyundai Tucson

9. Kia EV4 (+6 Airbags): 5 estrellas

Publicado en diciembre de 2025, la apuesta eléctrica registró un 83% en adultos, 92% en niños y un 98% en asistencias, aunque su protección a peatones bajó al 69%.

Kia EV4

10. Renault Kardian (+6 Airbags): 5 estrellas

Sus resultados de noviembre de 2025 mostraron una mejora significativa para la marca, con un 83% en adultos, 83% en niños, 73% en peatones y un 84% en asistencias.

Renault Kardian

Los peores calificados por la Latin NCAP

En la continuación de las pruebas realizadas por la Latin NCAP se observa una importante brecha entre los diez modelos de autos mejor valorados y los seis peores, ya que entre el 10º (Renault Kardian de 5 estrellas) y el 11º (Suzuki Baleno de 2 estrellas) el margen es grande. Al respecto, estos son los vehículos nuevos peor calificados:

11. Suzuki Baleno (+6 Airbags): 2 estrellas

Evaluado en diciembre de 2025, la versión más equipada de este modelo logró un 82% en adultos, pero sus cifras en protección infantil (65%) y peatones (48%) fueron moderadas, con un 58% en asistencias.

Suzuki Baleno

12. Toyota Yaris Cross (+6 Airbags): 2 estrellas

El informe de diciembre de 2025 otorgó a este SUV un 77% en protección de adultos, 69% en niños, 56% en peatones y un 58% en tecnologías de asistencia.

Toyota Yaris Cross (+6 Airbags)

13. Toyota Yaris Sedán / Hatchback (+6 Airbags): 2 estrellas

También publicado en diciembre de 2025, este modelo obtuvo un 66% en protección de adultos, 64% en niños, 54% en peatones y un 58% en asistencias.

Toyota Yaris Sedán - Hatchback (+6 Airbags)

14. Suzuki Baleno (+2 Airbags): 1 estrella

Evaluado también en diciembre de 2025, la versión de entrada con solo dos bolsas de aire vio caer su protección de adultos a un 45% (frente al 82% de la versión de 6 airbags), manteniendo los bajos niveles de protección infantil (65%) y peatones (48%).

Suzuki Baleno (+2 Airbags)

15. Peugeot 2008 (+4 Airbags): 1 estrella

Sus datos publicados en junio de 2025 revelaron un desempeño pobre en protección de adultos con solo un 42%. En niños alcanzó un 59%, en peatones un 54% y en asistencias un 56%.

Peugeot 2008 (+4 Airbags)

16. Citroen Basalt (+4 Airbags): 0 estrellas

El último lugar del año lo ocupa este modelo, cuyos resultados se publicaron en octubre de 2025. Registró apenas un 39% en protección de adultos y un magro 35% en asistencias de seguridad, con un 58% en niños y 53% en peatones.

Citroen Basalt (+4 Airbags)
La FIA difundió imágenes de la estructura que tendrán los autos de la Fórmula 1 en 2026.

Los nuevos autos de la Fórmula 1: tecnología y sostenibilidad

Los autos cero kilómetro tuvieron un sólido 2025 en cuanto a patentamientos.

Contundente 2025 del mercado de autos, que cierra con una advertencia

Triumph realizó el lanzamiento de la nueva Tiger Sport 800 en Rosario.

Triumph refuerza su crecimiento en Argentina con la presentación de la Tiger Sport 800

