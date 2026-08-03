El apoyo de un jugador de River a Campaz generó revuelo tras el triunfo de Central

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Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo
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Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé
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Rincón autóctono en el balcón: siete plantas nativas aptas para macetas y cómo cuidarlas
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El programa de reducción de violencias amplía su llegada a víctimas
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El tiempo en Rosario: la semana arranca con abundante nubosidad
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Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale
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Rafaela les declaró la guerra a las aves y blindó el centro con una "cúpula de hierro" láser
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La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario
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Milei redobló su ataque contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"
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Control ginecológico: hacerse los estudios no es suficiente
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Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario
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Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas
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La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario
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Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos
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En dos años subió un 40 % la cantidad de personas que buscan trabajo en Rosario
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El golf de Rosario despide a una leyenda: último adiós a Jorge Nicolosi
Economía
Ignacio Trucco: "La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña"
La Ciudad
En Rosario, tres de cada diez adultos mayores viven solos y participan activamente de la comunidad