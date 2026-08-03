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El apoyo de un jugador de River a Campaz generó revuelo tras el triunfo de Central

Kevin Castaño, apartado del plantel a mitad de año, comentó en el posteo del Bicho y recibió el reproche de los hinchas del Millonario

3 de agosto 2026 · 12:41hs
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Kevin Castaño y Jaminton Campaz celebran el gol del Bicho para Colombia en el Mundial 2026.

AP

Kevin Castaño y Jaminton Campaz celebran el gol del Bicho para Colombia en el Mundial 2026.

Jaminton Campaz fue una de las figuras de la victoria de Rosario Central por 1 a 0 ante River en el estadio Monumental este domingo y, en las últimas horas, recibió el apoyo en redes sociales de muchos: entre ellos Kevin Castaño, compañero suyo en la selección de Colombia que tiene contrato vigente con River.

Castaño, que fue apartado del plantel dirigido por el Chacho Coudet y se entrena en su país mientras busca una salida a otro club, comentó en el posteo del Bicho en Instagram, lo que derivó en el malestar de los hinchas millonarios tras la quinta derrota consecutiva del conjunto de Núñez.

“Animal”, escribió junto a dos emojis el mediocampista ex-Krasnodar de Rusia, que desde hace un tiempo no tiene la cabeza puesta en River, pero todavía tiene un vínculo con la institución hasta resolver su situación.

El comentario de Castaño generó revuelo en el mundo millonario, que atraviesa horas críticas y no logra levantar cabeza. El volante mantiene su preparación física desde Colombia y no continuará en Núñez, pero los fanáticos le recriminaron su accionar como “una falta de respeto” al club, que en marzo de 2025 pagó alrededor de 13 millones de euros por su pase.

Multa para el futbolista de River

Campaz y Castaño comparten desde hace unos años en el plantel de la selección de Colombia y ambos viajaron a Norteamérica para disputar el Mundial 2026 entre junio y julio de este año, en el que los cafeteros cayeron por penales ante Suiza en los octavos de final.

>> Leer más: Jorge Almirón: "Son los partidos que hay que ganar y Central lo hizo"

No obstante, tras el reproche de los hinchas de River contra el mediocampista, desde la dirigencia del Millonario no cayó bien el comentario y decidieron aplicarle una multa económica, según dio a conocer TyC Sports. Cabe destacar que su último partido con la banda roja fue el empate 1-1 con Bragantino por la Copa Sudamericana del pasado 20 de mayo.

En tanto, Atlético Mineiro es el candidato a quedarse con Castaño para la segunda mitad del 2026, ya que el conjunto brasileño negocia para incorporarlo mediante un préstamo que podría contar con obligación de compra.

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