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A brillar el campeón: debuta con Messi en su último tango mundialista

Argentina enfrenta a Argelia, a las 22, en Kansas City, por la primera fecha. El rosarino Lionel Messi tiene una cita con la historia

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

16 de junio 2026 · 06:10hs
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La sonrisa del gran capitán argentino

La sonrisa del gran capitán argentino, Lionel Andrés Messi, pronto a cumplir 39 años.

La última foto de la selección argentina en competencia en un Mundial fue el penal que pateó el botín derecho de Gonzalo Montiel, con todo un país haciendo fuerza para que la pelota se meta en el arco francés. Lo demás fue el sueño cumplido. Lionel Messi tiene una cita con la historia en el sexto Mundial.

El logro del campeonato del mundo, los jugadores albicelestes corriendo como locos a festejar, Lionel Messi de rodillas emocionado y la explosión de alegría total desde Ushuaia a La Quiaca. Ahora es el turno de renovar el archivo de fotos e imágenes mundialistas. Volver a empezar.

Argentina ante Argelia

Este martes, a las 22, será el estreno ante Argelia, en una Kansas City invadida de locos envueltos en celeste y blanco. Empieza la defensa del título y se escribirá el último capítulo de la leyenda del diez rosarino en la máxima cita deportiva del planeta. Muchas emociones juntas en el corazón geográfico de Estados Unidos.

Argentina arranca la defensa de la corona ecuménica lograda en Qatar 2022, la tercera obtenida por la albiceleste tras las consagraciones de México 1986 y Argentina 1978. Entonces inicia el sueño de la cuarta estrella, pero para qué poner tanta presión en el comienzo del Mundial, si es tiempo de disfrutar de cada partido.

>> Leer: Messi está afilado en su sexto Mundial y recordó los 20 años del primero

La selección es candidata

Si es momento de tratar de hacer una óptima primera fase, de que el equipo crezca y encontrando su mejor versión. Para proyectar desde ahí un camino que prometa emociones fuertes y donde la albiceleste se consolide como uno de los candidatos.

Para empezar, el primer partido ante Argelia tiene varios ingredientes imperdibles. Porque será la presentación del campeón vigente y, a la vez, Lionel Messi podría convertirse en récord y jugar su sexta Copa del Mundo. Un registro al que se suman también Memo Ochoa de México y Cristiano Ronaldo de Portugal. Pero Leo, que el 24 de junio cumplirá 39 años, es el único de los tres que ganó el torneo.

Los 20 años de Messi

Los 20 años mundialistas del rosarino comenzaron en Alemania 2006 y la maravillosa película de alegrías y sinsabores continuó por Sudáfrica, el subcampeonato en Brasil, Rusia y la máxima consagración en Qatar. La hoja de ruta de Leo, por una cuestión biológica, en cuanto al máximo nivel competitivo, todo indica que terminará aquí, en Estados Unidos.

Y vaya coincidencia del destino, el mismo país donde Maradona jugó su última Copa del Mundo en 1994, en lo que fue su sanción por doping y el capítulo final de Diego en el máximo torneo, el que ganó en México 1986 y del que fue subcampeón en Italia 1990.

>> Leer más: Messi City, la ciudad donde se viene el pogo más grande del mundo

Lionel Messi y Diego Maradona

Messi logró lo mismo que Diego en Mundiales y además obtuvo dos copas América por lo que ahora el rosarino podrá seguir pulverizando registros y estirando los límites de lo que otros tremendos jugadores mundialistas han logrado.

Claro que por sobre todas las cosas habrá un partido de fútbol y tres puntos en juego. Y nunca hay que mirar más allá de lo que está delante de las narices. Argelia será el escollo inicial, un país que no es potencia futbolística ni mucho menos, pero quiere hacer historia y dar el gran batacazo.

Se recuperaron los lesionados

Por ello la albiceleste, que tuvo una previa agitada por los jugadores clave que se recuperaron de lesiones a último momento, tendrá que apelar a su mejor carta de presentación y no apartarse de ese libreto que la convirtió en un equipazo. Humildad, compromiso, espíritu colectivo, juego atrevido y voluntad inquebrantable de buscar siempre el arco de enfrente.

Si la selección se aferra a estos mandamientos fundaciones del ciclo de Scaloni, las chances de crecer se agrandan y la ilusión se potencia. Todos los adversarios querrán mandar a la lona al campeón y también al mejor jugador del mundo, por ello la exigencia será extrema.

Kansas City es albiceleste

La sabiduría de Argentina será mantener su hambre de gloria y reinventarse con variantes de juego para seguir demoliendo rivales. Hasta Kansas City, una ciudad donde el Sueño Americano parece cumplir todos los requisitos para sus habitantes, llegó la Scaloneta con el número uno pintado en el chasis, pero ahora todo arranca de cero.

Cada partido de la fase de grupos será clave para ir tejiendo la camiseta del protagonismo, ahora Argelia y luego Austria y Jordania, ambos en Dallas, todos servirán para darle puntos y sustento a la clasificación a los 16 avos de final.

>> Leer más: El calor golpea al Mundial y hay 5 sedes en las que podría bajar el rendimiento de los jugadores

Hinchas argentinos

Un párrafo aparte es para los hinchas argentinos, que unos pocos hasta en bicicleta, en moto y la gran mayoría en avión claro, llegaron al centro de EEUU para cumplir tal vez uno de los sueños de su vida: nada más y nada menos que ver un partido de un Mundial, algo que suena exagerados para muchos. Pero verle la alegría en el cuerpo y los rostros emocionados hasta las lágrimas por ser parte de esta fiesta no se entiende desde la razón.

Argentina arranca su show, una ilusión renovada, con Messi dispuesto a crear otra obra maestra en su último tango mundialista y siempre con Scaloni como guardián del gran sueño compartido de los argentinos. A brillar, selección!

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